El Gobierno celebró las sesiones en el Congreso: "Es la primera vez en la historia que..."

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el Senado de la Nación por primera vez debate en el recinto tres veces en una semana y lo comparó con lo que pasaba con Alberto Fernández: “Ocho veces en un año”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el Senado de la Nación por primera vez debate en el recinto tres veces en una semana.

Mientras el Senado debate la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Poder Ejecutivo monitorea minuto a minuto el desarrollo de la última sesión del período extraordinario. En ese contexto, Manuel Adorni celebró el trabajo de la Cámara alta en una semana cargada de debates en el recinto: “Es la primera vez en la historia”.

A través de sus redes sociales, el Jefe de Gabinete publicó: “Es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana”, demostrando la intensa tarea legislativa que culminará el domingo con el discurso de Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

Además, Adorni, comparó esta intensidad de trabajo en el Congreso con lo que ocurría durante la gestión anterior: “En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara Alta sesionó durante esos 365 días apenas 8 veces”.

Durante las últimas semanas el oficialismo logró avanzar en distintos proyectos centrales de su agenda y ahora apuesta a terminar el ciclo con dos reformas que el Gobierno considera estratégicas. Por un lado, la reforma laboral, una iniciativa orientada a modificar aspectos de la legislación vigente con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y facilitar la contratación formal.

El otro proyecto en discusión es el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone modificar el sistema vigente y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. En el Ejecutivo sostienen que la normativa actual quedó desactualizada y que la reforma busca adecuar el marco legal a los estándares que existen en otros países.

En cuanto a la agenda de esta semana y lo destacado por Manuel Adorni, el martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, la Cámara alta aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Y este viernes es el turno del debate de la ley de Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

