El Gobierno celebró las sesiones en el Congreso: "Es la primera vez en la historia que..."

La Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, los ejes centrales

El otro proyecto en discusión es el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone modificar el sistema vigente y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. En el Ejecutivo sostienen que la normativa actual quedó desactualizada y que la reforma busca adecuar el marco legal a los estándares que existen en otros países.

En cuanto a la agenda de esta semana y lo destacado por Manuel Adorni, el martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, la Cámara alta aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Y este viernes es el turno del debate de la ley de Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de la edad de imputabilidad a 14 años.