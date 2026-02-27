La Cámpora se quedó con un cargo clave en el Senado bonaerense y cerca de Kicillof los acusan de "romper acuerdos"
La designación de autoridades en el Senado bonaerense reavivó tensiones internas luego de que senadores de La Cámpora respaldaran a Mario Ishii en la 1° vicepresidencia, un cargo clave en la línea sucesoria provincial.
La elección de autoridades en el Senado bonaerense volvió a generar cruces en el peronismo después de que la primera vicepresidencia de ese cuerpo quedara en poder del intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, que contó con el apoyo de sectores del kirchnerismo, y dio lugar al reproche por parte del entorno del gobernador Axel Kicillof, que esperaba colocar allí a un representante de su sector.
La sesión de este jueves donde se eligieron a las autoridades del Senado estuvo a punto de caer por falta de acuerdo aunque finalmente los legisladores se hicieron presentes en el recinto cerca de la medianoche. De esa manera, Ishii se quedó con la 1° vicepresidencia de la Cámara alta; del sector de kicillof, Ayelén Durán con la 2°; el libertario Gonzalo Cabezas con la 3º; la masista Valeria Arata con la 4º; el referente del PRO Alex Campbell con la 5º y el ex intendente de Alberti, el kicillofista Germán Lago, con la 6º.
Pero si bien Kicillof se quedó con dos de los seis cargos, quería que Ayelén Durán asuma la 1° vicepresidencia porque ese puesto es el que sucede a la vicegobernadora Magario en el Senado pero también en la Gobernación provincial.
La versión del kicillofismo
Sectores cercanos a La Plata señalaron a A24.com que en realidad "nunca hubo acuerdo" entre ambos sectores y agregaron que "el gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera pero los votos los tienen ellos".
Para el kicillofismo, "La Cámpora impuso su mayoría" y por eso consideraron que "rompieron el acuerdo" al aludir a que las vicepresidencias primeras anteriores quedaron a cargo de Alfredo Fisher y Luis Omar Vivona "por decisión de Axel Kicillof".
Además, advirtieron que respetaron los acuerdos para la elección de autoridades en Diputados y remarcaron que "ellos incumplieron en Senadores". "Lo que le dieron a Macri y a Milei (que decidan ellos el vicepresidente de la cámara) se lo negaron a Axel Kicillof. Los 5 del MDF no votaron", señalaron esas misma fuentes.
La respuesta de La Cámpora
Desde el lado que responde a Máximo Kirchner se desentendieron de esa lectura y plantearon: "Para nosotros lo de quién le gana la pulseada a quién es una estúpidez. Al igual que hicimos en el PJ nos pusimos de acuerdo para ver cómo todos juntos enfrentamos a Milei".
En cambio, propusieron una explicación en la elección de las vicepresidencias en relación a la cantidad de bancas. El espacio de Cristina Fernández de Kirchner tiene 15 senadores, el gobernador Kicillof tiene seis y Sergio Massa otros tres.
"En ese orden quedaron las vices", acusan fuentes cercanas a La Cámpora en diálogo con A24.com. Además, argumentaron que las negociaciones para llegar a la elección de autoridades fueron llevadas adelante por Magario, Mariano Cascallares, Federico Otermin, Emmanuel Santalla y Facundo Tignanelli. También remarcaron que desde el Frente Renovador hasta "el propio Massa estuvo aportando mucho a la unidad incluso cediendo lugares propios para que esto suceda".
"El gobernador envió dos personas para la negociación y son las que pueden dar fe de que no se rompió ningún acuerdo y que lo que se hizo, en armonía y conjuntamente, fue para seguir avanzando en un peronismo unido contra Milei", objetaron en referencia a Magario y Cascallares, representantes de Kicillof en la negociación.
Respecto a las versiones del kicillofismo sobre el incumplimiento de acuerdos, consideraron que se trata de "un sector minoritario del Movimiento Derecho al Futuro que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo, y hablando de ganadores y perdedores, de quien le ganó a quien", aunque no precisaron nombres propios.