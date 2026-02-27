La Cámpora se quedó con un cargo clave en el Senado bonaerense y cerca de Kicillof los acusan de "romper acuerdos"

Para el kicillofismo, "La Cámpora impuso su mayoría" y por eso consideraron que "rompieron el acuerdo" al aludir a que las vicepresidencias primeras anteriores quedaron a cargo de Alfredo Fisher y Luis Omar Vivona "por decisión de Axel Kicillof".

kicillof proyecto de ley 2

Además, advirtieron que respetaron los acuerdos para la elección de autoridades en Diputados y remarcaron que "ellos incumplieron en Senadores". "Lo que le dieron a Macri y a Milei (que decidan ellos el vicepresidente de la cámara) se lo negaron a Axel Kicillof. Los 5 del MDF no votaron", señalaron esas misma fuentes.

La respuesta de La Cámpora

Desde el lado que responde a Máximo Kirchner se desentendieron de esa lectura y plantearon: "Para nosotros lo de quién le gana la pulseada a quién es una estúpidez. Al igual que hicimos en el PJ nos pusimos de acuerdo para ver cómo todos juntos enfrentamos a Milei".

En cambio, propusieron una explicación en la elección de las vicepresidencias en relación a la cantidad de bancas. El espacio de Cristina Fernández de Kirchner tiene 15 senadores, el gobernador Kicillof tiene seis y Sergio Massa otros tres.

Máximo.png

"En ese orden quedaron las vices", acusan fuentes cercanas a La Cámpora en diálogo con A24.com. Además, argumentaron que las negociaciones para llegar a la elección de autoridades fueron llevadas adelante por Magario, Mariano Cascallares, Federico Otermin, Emmanuel Santalla y Facundo Tignanelli. También remarcaron que desde el Frente Renovador hasta "el propio Massa estuvo aportando mucho a la unidad incluso cediendo lugares propios para que esto suceda".

"El gobernador envió dos personas para la negociación y son las que pueden dar fe de que no se rompió ningún acuerdo y que lo que se hizo, en armonía y conjuntamente, fue para seguir avanzando en un peronismo unido contra Milei", objetaron en referencia a Magario y Cascallares, representantes de Kicillof en la negociación.

Respecto a las versiones del kicillofismo sobre el incumplimiento de acuerdos, consideraron que se trata de "un sector minoritario del Movimiento Derecho al Futuro que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo, y hablando de ganadores y perdedores, de quien le ganó a quien", aunque no precisaron nombres propios.