Se confirmó la decisión que tomó Gran Hermano sobre Divina Gloria tras su problema de salud

Cómo se encontraba Divina Gloria

La salud de Divina Gloria encendió las alarmas y obligó a la producción a actuar con rapidez. Fue Pilar Smith quien brindó en LAM (América TV) el primer parte médico completo y explicó cómo se desencadenó la situación.

“Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común. Puede recibir visitas pero restringidas. Tiene un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble y o a veces, una pupila dilatada. Pasó a sala general, está fuera de peligro pero se va a quedar seguramente entre dos o tres días más en este sanatorio de zona norte”, informó en vivo.

El cuadro, si bien controlado, demandará controles estrictos debido a sus antecedentes clínicos. La combinación de diabetes e hipertensión habría sido determinante en la manifestación de los síntomas neurológicos que motivaron su internación y posterior observación.

Denise Dumas, que compartió escenario con la actriz tiempo atrás, también aportó su experiencia personal al notar cambios recientes en su aspecto. “Vos sabés que a mi me impresionó cuando ella entra a nominar, yo trabajé con Divina Gloria, hice una temporada de verano en Mar del Plata con Anibal Pachano y no recordaba que tenía los ojos como desviados y cuando ella nomina ayer estaba con los ojos como muy perdidos muy chiquitos y por lo que describen se ve que le influyó en la vista”.

En esa misma línea, Ángel de Brito recordó un episodio previo que podría estar relacionado con lo ocurrido ahora: “Refiere a un evento similar ocurrido el 24 de diciembre, en Navidad, más leve”. Luego agregó detalles del informe médico: “En el laboratorio encuentran algunas situaciones que van a retrasar su vuelta que son de su privacidad; paciente en buen estado general en seguimiento con servicio de neurología; o sea no es una estupidez lo que tuvo”.