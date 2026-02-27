En el último tramo del embarazo, Oriana Sabatini presumió su panza con un outfit relajado y canchero
Los embarazos dejaron de ser un secreto detrás de ropa holgada: hoy se muestran y se celebran con estilo propio. Oriana Sabatini lo confirma.
27 feb 2026, 17:40
Hace tiempo que la maternidad dejó de esconderse detrás de prendas holgadas. Artistas como Rihanna o Úrsula Corberó marcaron tendencia al mostrar sus pancitas con orgullo, transformando el embarazo en un statement de moda. En esa misma línea,Oriana Sabatini se suma con naturalidad y frescura desde Roma, donde comparte su vida con Paulo Dybala.
Desde sus historias de Instagram, la influencer compartió su look urbano que combina comodidad y actitud: pantalón gris melange de tiro bajo, top negro y campera puffer corta en el mismo color. El resultado es un conjunto que resalta su silueta y celebra el momento que está viviendo.
El abrigo inflado con piel, la minibag oscura y un vaso térmico completan el look descontracturado, mientras que su pelo suelto y maquillaje natural refuerzan la autenticidad. El estilismo confirma que la moda premamá ya no se limita a ocultar la panza, sino que la convierte en protagonista.
Con básicos versátiles y tonos neutros, Oriana demuestra que se puede transitar el embarazo con actitud fashionista, incluso en pleno invierno europeo.
En qué país nacerá la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Claramente, Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan en este tiempo una etapa de enorme plenitud, ya que la pareja se prepara para recibir a su primera hija. La heredera de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini vive con entusiasmo y nerviosismo las clásicas “9 lunas” que marcan el camino hacia el nacimiento de su primogénita.
Desde que la actriz y cantante anunció su embarazo en LAM (América TV) el año pasado, revelando tanto el sexo de la bebé como la fecha estimada de parto -11 de marzo de 2026, coincidente con el cumpleaños de Cathy Fulop-, se generó gran expectativa. Sin embargo, recién en los últimos días Oriana despejó la incógnita sobre el lugar del nacimiento: si sería en Argentina o en Italia, donde reside junto al futbolista de la Roma.
“Va a nacer acá (Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente”, confió la morocha. Luego explicó cuál es el principal motivo que le impide viajar a su país para dar a luz: “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”. Con esas palabras dejó en claro su deseo de que Paulo esté presente en ese momento único. “Lo quiero tener acá, también, para que esté el padre de esta niña", expresó con total sinceridad.
“Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo", relató casi como un desahogo personal.
Por otro lado, Oriana también habló de un tema que genera curiosidad: el nombre de la bebé. Aunque prefirió mantener el misterio, dejó entrever que ya está definido. "El nombre está decidido, pero no lo voy a decir", comentó divertida, y dio una pista: se trata de "un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente”.
En ese aspecto, Sabatini fue tajante al reconocer que no hubo debate con Dybala respecto a la elección. “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo", concluyó.