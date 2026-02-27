En el último tramo del embarazo, Oriana Sabatini presumió su panza con un outfit relajado y canchero

oriana sabatini

En qué país nacerá la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Claramente, Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan en este tiempo una etapa de enorme plenitud, ya que la pareja se prepara para recibir a su primera hija. La heredera de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini vive con entusiasmo y nerviosismo las clásicas “9 lunas” que marcan el camino hacia el nacimiento de su primogénita.

Desde que la actriz y cantante anunció su embarazo en LAM (América TV) el año pasado, revelando tanto el sexo de la bebé como la fecha estimada de parto -11 de marzo de 2026, coincidente con el cumpleaños de Cathy Fulop-, se generó gran expectativa. Sin embargo, recién en los últimos días Oriana despejó la incógnita sobre el lugar del nacimiento: si sería en Argentina o en Italia, donde reside junto al futbolista de la Roma.

“Va a nacer acá (Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente”, confió la morocha. Luego explicó cuál es el principal motivo que le impide viajar a su país para dar a luz: “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”. Con esas palabras dejó en claro su deseo de que Paulo esté presente en ese momento único. “Lo quiero tener acá, también, para que esté el padre de esta niña", expresó con total sinceridad.

“Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo", relató casi como un desahogo personal.

Por otro lado, Oriana también habló de un tema que genera curiosidad: el nombre de la bebé. Aunque prefirió mantener el misterio, dejó entrever que ya está definido. "El nombre está decidido, pero no lo voy a decir", comentó divertida, y dio una pista: se trata de "un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente”.

En ese aspecto, Sabatini fue tajante al reconocer que no hubo debate con Dybala respecto a la elección. “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo", concluyó.