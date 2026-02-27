El Senado sancionó la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

"La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", enfatizó.

A través del comunicado, el presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que "comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo".

"Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas", evaluaron en el Ejecutivo.

Y por último, remarcaron que "el orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social". "En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", finalizaron con una de las premisas conocidas por el peronismo.

Milei: "El que las hace las paga"

El presidente Javier Milei también se pronunció en X donde compartió una imagen en la que se ve al mandatario con el tablero de votación que refleja la votación en el Senado.

Milei regimen legal penal juvenil

El tuit de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la sanción de la ley Penal Juvenil en sus redes sociales, donde afirmó que "ahora hay castigo donde antes había impunidad".

Noticia en desarrollo...