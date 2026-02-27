El Senado sancionó la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
El oficialismo consiguió aprobar otra iniciativa clave del Ejecutivo antes de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el presidente Javier Milei. Ahora le darán tratamiento a la reforma laboral.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, el Senado sancionó la normativa en general que provenía con un amplio apoyo de la Cámara de Disputados que le dio media sanción la semana anterior. La senadora cordobesa Alejandra Vigo fue la única abstención del recinto.
La celebración de Presidencia
La Oficina del Presidente emitió un comunicado para celebrar la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", reivindicó.
"La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", enfatizó.
A través del comunicado, el presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que "comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo".
"Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas", evaluaron en el Ejecutivo.
Y por último, remarcaron que "el orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social". "En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", finalizaron con una de las premisas conocidas por el peronismo.
Milei: "El que las hace las paga"
El presidente Javier Milei también se pronunció en X donde compartió una imagen en la que se ve al mandatario con el tablero de votación que refleja la votación en el Senado.
El tuit de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la sanción de la ley Penal Juvenil en sus redes sociales, donde afirmó que "ahora hay castigo donde antes había impunidad".