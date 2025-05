El Gobierno celebró los resultados en las elecciones de Chaco y Salta: qué pasó en Jujuy y San Luis.

En el posteo, ilustrado con una foto institucional, escribió: “Ella es el jefe. No más palabras Sr. Juez. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Karina Milei por Javier Milei.jpg Posteo de Javier Milei tras conocerse los resultados de las elecciones en Salta, Jujuy, San Luis y Chaco. (Foto: X)

En paralelo, Karina Milei escribió en su cuenta oficial de X: "Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. Javier Milei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de pie".

Los resultados electorales en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis

Tres modalidades distintas se aplicaron entre las cuatro provincias: Chaco y Jujuy utilizaron la tradicional boleta partidaria en papel; San Luis estrenó la Boleta Única de Papel; y Salta continúa con el sistema de voto electrónico.

En Salta, donde votó el 51%, La Libertad Avanza se impone al oficialismo por más de 4 puntos, con el 99.94% de las mesas escrutadas. El ganador es el candidato de LLA al Senado por la Capital Roque Cornejo con el 35.04%. Siguen Bernardo Biella de Alianza por la Unidad de los Salteños con el 30,59%; Guido Giacosa Fernández del Frente Justicialista Salteño con el 6.53%; Matías Posadas del Frente Juntos con el 5,14% y Claudio Ariel Del Pla de Frente de Izquierda con 4,28%.

Con más del 99,8% de las mesas escrutadas, los datos marcan una clara victoria del frente oficialista "Chaco Puede + La Libertad Avanza", que cosecha el 45,19% de los votos y se asegura 8 bancas en la Legislatura unicameral.

Así, la alianza que tejió el Gobierno nacional con el radicalismo del gobernador Leandro Zdero se impone por más de 11 puntos al PJ que lidera Jorge Capitanich: 45,19% contra 33,66%. El espacio "Frente Chaco Merece Más" se garantiza, por el momento, 6 bancas.

Detrás, con el 11,25%, se posiciona el frente "Primero Chaco", que obtiene 2 bancas. Las demás fuerzas no logran superar el umbral para acceder a escaños legislativos.

En la provincia de San Luis el porcentaje de población que votó rondó el 60%. Con el 99,48% de las mesas escrutadas, Claudio Poggi con "Ahora San Luis" obtuvo el 47,28%. Silvia Sosa Araujo, del Frente Justicialista, 26,04%

Tercera Posición: 8,49% de los votos

Viva la Libertad, Carajo: 7,05% de los votos

Partido NOS: 1,88% de los votos

Fte. Primero San Luis: 2,42% de los votos

En Jujuy, con más del 98% de las mesas escrutadas, el partido de Javier Milei se quedó con el segundo lugar, y consiguió un poco más del 20% de los votos.

El Frente Justicialista obtuvo el tercer lugar con el 10,83% y el cuarto puesto fue para el Frente de Izquierda, con el 8,50%.

Por el partido del gobernador Carlos Sadir, el primero en la lista fue Adriano Morone, que renovará su banca de diputado. Por otro lado, La Libertad Avanza eligió a Kevin Ballesty como su cabeza de lista.

Jujuy eligió 24 de las 48 bancas de su Legislatura Unicameral. El gobernador Sadir renueva 18 de las 31 que actualmente están en su poder.

La Libertad Avanza Salta denunció "graves irregularidades"

La Libertad Avanza Salta denunció, a través de un comunicado, “graves irregularidades y clientelismo”. Según enumeraron, habría faltado energía eléctrica en varias escuelas, lo que no permitió que se emitiera el voto electrónico; habrían existido padrones sin orden alfabético y con datos desactualizados; e inconsistencias entre el padrón de presidentes de mesa y el listado de fiscales entregado por el Tribunal Electoral.

Sin embargo, en el texto LLA Salta no especifica ni qué escuelas tuvieron falta de suministro eléctrico, ni cuáles fueron los padrones sin orden alfabético. Tampoco detallaron cuáles habrían sido esas inconsistencias en el padrón electoral.

Además de todo, La Libertad Avanza denunció “clientelismo”. Y atribuyó como reales imágenes que circularon con “camiones con víveres para ser utilizados de la manera más miserable”.

Sin embargo, Ricardo Villada, ministro de Gobierno de Salta, señaló que "se ha desarrollado una jornada de absoluta normalidad" y que las denuncias "se hicieron desde un sector político con la intencionalidad de empañar el proceso".

Jorge Capitanich votó en Chaco: "Ficha Limpia para todos, no sólo para los políticos"

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, emitió su voto este domingo en la provincia y compartió sus impresiones sobre el desarrollo de la jornada electoral, marcada por el buen clima y una participación activa.

“Es una jornada cívica que, afortunadamente, se desarrolla con buen tiempo en toda la provincia. Hemos tenido una semana complicada, con muchas localidades afectadas por las subidas del agua, pero hoy están dadas las condiciones para que la ciudadanía pueda concurrir a votar”, señaló.

Capitanich también mencionó los problemas logísticos que persisten en algunos parajes rurales, como Puerta Esperanza, aunque valoró el ánimo de los votantes. En ese marco, instó a la población a sufragar “con memoria”.

Consultado sobre Ficha Limpia, aseguró: “Yo quiero muchas fichas limpias: ficha limpia para todos. Ficha limpia para jueces y fiscales, que deben presentar declaración jurada patrimonial y positiva. Ficha limpia para los medios de comunicación. Ficha limpia para las redes sociales”, sentenció.

La provincia de San Luis votó con Boleta Única de Papel

Este domingo 11 de mayo se deciden los integrantes de la mitad de las bancas en la cámara de Senadores y de Diputados de la provincia de San Luis. Hasta el momento votó casi el 55% del padrón electoral.

Fue con el sistema de Boleta Única de Papel. El ciudadano ya no recibió un sobre vacío y firmado de las autoridades de mesa, sino un ejemplar de boleta única, que debió completar al ingresar al cuarto oscuro o cabina electoral, con lapicera o lápiz, para luego introducirlo en la urna.

La lista debía contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluyó la fotografía color de los primeros dos postulantes.

La boleta fue firmada por el presidente de mesa en un casillero impreso al dorso del pliego de papel. Sobre el dorso también se imprimió un instructivo de votación.

A la hora de emitir su voto, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, destacó con entusiasmo la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP). Calificó el cambio como “un gran avance institucional” que mejora la transparencia y eficiencia del proceso electoral.

“La novedad es la implementación de la Boleta Única de Papel, que va a dar más transparencia, economía en los costos de impresión, una medida ecológica y se abrieron las mesas mucho más rápido”, señaló Poggi a la prensa tras salir del cuarto oscuro.

Alberto Rodríguez Saá apuntó contra el gobernador, Claudio Poggi

El presidente del Partido Justicialista de San Luis y exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, votó poco después de las 10 de la mañana en la Escuela Bernardino Rivadavia.

A la salida del cuarto oscuro, lanzó duras críticas tanto a la gestión de Claudio Poggi como al estado de la provincia. “El gobierno ha sumergido a la provincia en la pobreza. Hay tristeza, miedo. No se acompañó la inflación con aumentos salariales y eso generó pobreza. Hoy tenemos un 27% de pobreza en San Luis”, afirmó.

Rodríguez Saá también denunció amenazas a empleados estatales: “Hay muy pocos electores. Puede ser por desinformación, pero también por miedo: si no votás, no te pueden echar porque no sos responsable”.

Salta: Gustavo Sáenz pidió “un baño de humildad" a la dirigencia nacional

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, votó y aprovechó la oportunidad para hacer un balance crítico sobre la situación política nacional. En sus declaraciones, Sáenz apuntó directamente a la falta de autocrítica entre los dirigentes de todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición.

“Un baño de humildad le vendría bien a la dirigencia nacional”, expresó. “Nunca hacen autocrítica, todos los que se fueron creen que lo hicieron perfecto, y los que están tampoco reconocen errores. Así no se construye una Argentina federal ni justa”.

Consultado sobre su relación con el presidente Javier Milei, Sáenz aclaró que, aunque apoya algunas de las iniciativas del Ejecutivo nacional, su respaldo no es incondicional.

“El presidente fue elegido por los argentinos con un porcentaje importante y hay que dejar gobernar”, afirmó, aunque enseguida añadió: “Acompañamos lo que creemos que hay que acompañar. Y también nos plantamos cuando no estamos de acuerdo”.

Jujuy: Carlos Sadir apuntó contra La Libertad Avanza

En horas de la mañana, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, emitió su voto en las elecciones legislativas y acusó a La Libertad Avanza de violar la veda electoral. También destacó el buen desempeño de su espacio y su gestión fiscal en la provincia.

“Nuestros apoderados del frente lo plantearon porque, a pesar de regir la veda, se seguían enviando mensajes y comunicaciones por la web”, sostuvo Sadir tras emitir su voto. Y agregó: “Es una clara violación a la veda”.

Sadir destacó que La Libertad Avanza se medirá por primera vez en Jujuy en esta elección, pero insistió en que su espacio compite en solitario y no forma parte de alianzas con otras fuerzas.

“Nuestros números están muy ordenados, tenemos un equilibrio fiscal desde hace bastante, y la deuda ha bajado muchísimo”, afirmó el gobernador, defendiendo los logros de su gestión. También remarcó que el presupuesto de la provincia está aprobado como corresponde y que la información del gobierno está disponible en su página web.