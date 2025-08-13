En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

El Gobierno celebró una medida de Brasil que beneficia la exportación de leche argentina

Argentina podría mejorar las exportaciones de leche a Brasil luego de que el gobierno de Lula Da Silva dejara de aplicar antidumping. ¿A qué productos beneficia según explicó la Secretaría de Comercio de Milei?

Presidentes de Argentina

Presidentes de Argentina, Javier Milei y de Brasil, Lula Da Silva  las negociaciones para destrabar intercambio comercial entre ambos países. 

El gobierno de Javier Milei celebró este miércoles que su par de Brasil, suspendió la aplicación de controles antidumping a las exportaciones de determinados productos, lo que según señaló la secretaría de Comercio local, se trata de una “determinación intermedia favorable a la industria argentina”, y se espera que quede firme en el marco de una investigación de un caso de antidumping.

Leé también Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?
En extremo secreto, Javier Milei le hizo un pedido exclusivo a una decena de diputados oficialistas para que integren el batallón de voceros de LLA en la campaña electoral. Foto: Archivo

La secretaría de Comercio de Argentina informó que “Brasil decidió no aplicar medidas antidumping sobre la leche en polvo argentina”, mientras se desarrolla una investigación de un caso denunciado en febrero de 2024 por la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nuclea a productores agrícolas primarios, entre ellos de leche cruda.

Los controles antidumping contra la leche argentina fueron dados de baja como medida “preliminar” publicada por Brasil mientras se desarrolla la investigación a las exportaciones de leche en polvo desde Argentina y Uruguay.

En la resolución conocida este miércoles, el gobierno de Milei celebró que ”Brasil resolvió no aplicar medidas preventivas, en una decisión que se publicó el martes en el Diario Oficial da União, el Boletín Oficial” del gobierno de Lula Da Silva.

La secretaría de Comercio argentina explicó que “los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales”.

En 2023 y 2024, Argentina exportó a Brasil 330 millones de dólares de leche en polvo, entre 90 y 95 mil toneladas por año y esta medida podría aumentar los volúmenes de exportaciones de productos argentinos, según se desprende del comunicado del gobierno.

Las exportaciones de leche en polvo crecieron en enero

“Tras esta determinación intermedia favorable a la industria argentina, la investigación del caso antidumping sigue a la espera de una determinación final”, agregó el comunicado de la Secretaria de Comercio.

Según indicó el gobierno argentino en el comunicado, en la investigación que desembocó en la decisión favorable de Brasil, participaron el sector público y privado argentino aportando información importante que resultó relevante para la decisión del Departamento de Defesa Comercial, de la Secretaría de Comercio Exterior brasilera.

Exportaciones.jpg
Estados Unidos se ubica como el tercer destino de exportación de las PyMES, luego de China y Brasil.

Estados Unidos se ubica como el tercer destino de exportación de las PyMES, luego de China y Brasil.

Entre los organismos que participaron del trabajo conjunto se mencionaron a la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional y la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Dirección de Solución de Controversias Económicas Internacionales y la embajada argentina en Brasilia; y la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio.

Además, se actuó en conjunto con el sector privado, representado por la Cámara de la Industria Lechera. Las empresas Mastellone, Las Tres Niñas, Noal S.A. y Gloria Argentina S.A. también participaron en la investigación brasileña.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei exportaciones Leche Brasil
Notas relacionadas
Víctor Bugge con Novaresio: 47 años de historia, intimidades y secretos en la Casa Rosada
El Gobierno busca apoyo en las provincias para sostener los vetos y decretos
Milei avanza con la motosierra en el INTA a pesar del rechazo de decretos en el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar