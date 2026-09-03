A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NUEVA ETAPA

El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

Lionel Messi fue captado con su familia en una práctica de la Academia del Inter Miami. Su gesto con un fanático.

3 sept 2026, 18:58
Banner seguínos en google Primicias Ya
image
image

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo protagonizaron un video que se viralizó en las redes sociales al mostrarlos en un clima relajado y familiar, sentados bajo una carpa, mate en mano, mientras seguían de cerca el entrenamiento de fútbol de uno de sus hijos en la academia del Inter Miami.

La escena tomó mayor repercusión ya que es una de las primeras apariciones públicas de Messi después del anuncio de su retiro de la Selección argentina. En las imágenes, el rosarino aparece con una remera a rayas horizontales y pantalón corto, sin calzado, junto a su esposa, mientras los niños con la camiseta rosa del club de Florida realizan distintos ejercicios en la cancha.

Leé también

El "apartado" de River que fue presentado en Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

el apartado de river que fue presentado en inter miami y sera companero de lionel messi

Cuando Antonela se sentó, Leo tomó el termo y se dispuso a disfrutar de unos mates. Al retirarse del lugar en un carrito de golf, el crack rosarino fue saludado por un fanático y le correspondió con una cálida sonrisa y con el pulgar derecho hacia arriba.

La carta de despedida de la Selección que publicó Lionel Messi

Messi anunció su retiro de la Selección a través de un mensaje escrito a mano y publicado en Instagram. Reveló que había redactado el texto el 21 de julio, dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, aunque decidió no hacerlo público en ese momento. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", escribió el capitán, quien explicó que la publicación llegó luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario. "Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", agregó en el cierre de la carta.

Con la camiseta albiceleste, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de disputar las finales mundialistas de 2014 y 2026. Su esposa también compartió una emotiva carta en redes sociales tras el anuncio, en la que se refirió a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes forman parte de las divisiones juveniles del Inter Miami.

El impacto de la noticia también se trasladó a las canchas del país. El miércoles, durante el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, el árbitro Sebastián Zunino detuvo el juego a los 10 minutos del primer tiempo para dar paso a un minuto de aplausos en honor al capitán, una medida que la AFA dispuso repetir en todas las categorías y disciplinas durante la próxima fecha del fútbol local.

El retiro del rosarino alcanza únicamente a la Selección: continuará en el Inter Miami, con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. El equipo marcha segundo en la Conferencia Este de la MLS, con 42 puntos en 22 partidos, por detrás de Nashville SC, que lidera con 52.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Messi Antonela Roccuzzo

Lo más visto