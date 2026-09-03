El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

Con la camiseta albiceleste, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de disputar las finales mundialistas de 2014 y 2026. Su esposa también compartió una emotiva carta en redes sociales tras el anuncio, en la que se refirió a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes forman parte de las divisiones juveniles del Inter Miami.

El impacto de la noticia también se trasladó a las canchas del país. El miércoles, durante el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, el árbitro Sebastián Zunino detuvo el juego a los 10 minutos del primer tiempo para dar paso a un minuto de aplausos en honor al capitán, una medida que la AFA dispuso repetir en todas las categorías y disciplinas durante la próxima fecha del fútbol local.

El retiro del rosarino alcanza únicamente a la Selección: continuará en el Inter Miami, con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. El equipo marcha segundo en la Conferencia Este de la MLS, con 42 puntos en 22 partidos, por detrás de Nashville SC, que lidera con 52.