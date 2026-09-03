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La confesión íntima de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul en su recital en México

Tini Stoessel sorprendió a sus fans con un mensaje muy especial para su pareja, Rodrigo de Paul, en medio de su concierto en Guadalajara.

3 sept 2026, 18:27
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La confesión íntima de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul en su recital en México

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El recital que Tini Stoessel brindó en Guadalajara, en una noche lluviosa, fue el primero desde que explotó el escándalo familiar con su padre, y Rodrigo De Paul se hizo presente para bancar en cuerpo y alma a su futura esposa, quien a su vez le dedicó un fuerte mensaje en público.

"¿Dónde estás, Rodri?", indagó Martina con una muñeca vestida de novia en la mano en medio del escenario. Tras buscarlo con la mirada, Tini lo encontró y le mostró el juguete que tenía entre sus manos: "Mi vida, mirá. Me hicieron con estos ojos, rubia". Al final, fue categórica con su piropo al mediocampista de Inter de Miami: "Te amo, mi amor. Fuerte el aplauso para el amor de mi vida".

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"No se sabía si iba a estar Rodrigo en este recital o no y efectivamente estuvo", afirmó Pochi de Gossipeame. La periodista de Puro Show (El Trece) explicó: "Estuvo Rodrigo, estaba todo su equipo de amigas, las más íntimas. Porque ella tiene muchas amigas que trabajan en su equipo y que son amigas de la infancia, es como su entorno más cercano".

"Me encanta porque él súper ubicado. Te das cuenta que la compañía es desde un lugar súper ubicado. Medio escondido. No se subió al escenario como la otra vez, que ahora cuando vino que se subió al escenario. Claro, pero cuando se abre el escenario es porque se lo pide ella", continuó Pochi.

Por eso, Pampito enfatizó: "Para mí es importantísimo que De Paul esté acompañándola en este primer show. Que se haya tomado un avión para acompañarla. No es casual".

¿Tini Stoessel iba a misas evangelistas a escondidas de sus padres?

En medio del escándalo que envuelve a Tini Stoessel y su familia, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) un dato hasta ahora desconocido: según contó, la cantante en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La periodista, que dijo haberlo sabido por gente que trabajó con Tini en producción y servicios, vinculó el episodio con el clima de temor que ya había descripto Yanina Latorre —quien contó que la cantante iba acompañada de un testigo cuando debía hablar con sus padres— y remarcó lo llamativo de que Tini no se animara a compartirles algo así, en un contexto en el que además se supo que la artista llegó a no tener plata ni para pagar la comida.

     

 

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