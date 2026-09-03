Un experto en lenguaje corporal analizó los gestos de Tini Stoessel en el show y detectó algo clave

Tini Stoessel se presentó en México con su Futtura World Tour 2026, en medio de una enorme expectativa por tratarse de su primera aparición pública tras el escándalo que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, y el pedido de auditoría.
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Daniel Zazzini, especialista en lenguaje corporal, analizó la presentación de Tini Stoessel en México y detectó algunas señales en medio del conflicto que atraviesa con sus padres.
Tini Stoessel se presentó en México con su Futtura World Tour 2026, en medio de una enorme expectativa por tratarse de su primera aparición pública tras el escándalo que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, y el pedido de auditoría.
Más allá de desplegar todo su talento sobre el escenario y protagonizar un show imponente, la cantante también tuvo un momento especial para Rodrigo De Paul, quien se encontraba allí, y para todo su equipo y sus amigos, a quienes les dedicó unas emotivas palabras.
Pero la comunicación no se limita a las palabras. Es un concepto mucho más amplio que también incluye los gestos, las expresiones y, en definitiva, todo aquello que transmite la comunicación no verbal. Y la presentación de la artista dejó varios detalles para analizar y desentrañar de la mano del especialista Daniel Zazzini, en PrimiciasYa (América TV).
El especialista detectó movimientos involuntarios que, según explicó, están vinculados con la angustia y el intento de evitar el llanto: "El primer detalle es que se empieza a morder la boca por dentro y a comprimir los labios para no llorar. Lo que hace es decirle al cerebro: 'Hacé cualquier cosa menos llorar'. Con la pose de autoridad, trata de controlar la emoción. En los ojos se unen las cejas hacia arriba, que es la expresión de la angustia, de manual, y la corta cuando empieza a morderse".
Además, el especialista puso el foco en la actitud de Tini frente a su entorno y en la manera en que agradeció a las personas que la acompañaron durante el show, aunque sin mención para sus padres. "La apariencia es lo que más comunica. Un desafío claro a su entorno. Cuando empieza a agradecer al equipo, muestra un gesto de sinceridad, porque lo hace a la vez que lo está diciendo y, cuando lo repite, lo vuelve a hacer".
"Otra cosa que demuestra seguridad es que, al principio, dice 'me emocioné' con una voz más finita de la que tiene ella y, cuando empieza a decir el discurso, la hace más gruesa", señaló sobre la modificación del discurso a medida que avanzaba el show.
En medio del conflicto familiar que mantiene con su padre, Tini Stoessel retomó su gira Futtura World Tour 2026 y protagonizó su primera presentación pública desde que salió a la luz el escándalo que involucra a Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría.
La cantante se presentó este miércoles 2 de septiembre por la noche en el Arena de Guadalajara, ante una multitud que llegó al estadio pese a las fuertes lluvias. El comienzo del show se demoró algunos minutos debido a las condiciones climáticas, pero finalmente Tini salió al escenario y abrió la presentación con En el cielo, acompañada por su cuerpo de bailarines.
Sin embargo, más allá del espectáculo, hubo un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores y que rápidamente generó comentarios en redes sociales. En el repertorio elegido para esta presentación quedaron afuera dos canciones que tienen una relación directa con su padre: “Pa” y “Ángel”.
Ambos temas están vinculados a Alejandro y habían adquirido un significado especial para Tini a lo largo de su carrera. Por eso, su ausencia en el show de Guadalajara fue interpretada por sus fanáticos como un gesto particular de la cantante en medio de la fuerte interna familiar que atraviesa actualmente.
La decisión llamó todavía más la atención porque se produjo justamente en la primera presentación de Tini después de que el conflicto con su padre tomara estado público. Así, el cambio en el repertorio terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la noche.