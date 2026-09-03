Un experto en lenguaje corporal analizó los gestos de Tini Stoessel en el show y detectó algo clave

Además, el especialista puso el foco en la actitud de Tini frente a su entorno y en la manera en que agradeció a las personas que la acompañaron durante el show, aunque sin mención para sus padres. "La apariencia es lo que más comunica. Un desafío claro a su entorno. Cuando empieza a agradecer al equipo, muestra un gesto de sinceridad, porque lo hace a la vez que lo está diciendo y, cuando lo repite, lo vuelve a hacer".

"Otra cosa que demuestra seguridad es que, al principio, dice 'me emocioné' con una voz más finita de la que tiene ella y, cuando empieza a decir el discurso, la hace más gruesa", señaló sobre la modificación del discurso a medida que avanzaba el show.

Qué gesto tuvo Tini Stoessel con su padre

En medio del conflicto familiar que mantiene con su padre, Tini Stoessel retomó su gira Futtura World Tour 2026 y protagonizó su primera presentación pública desde que salió a la luz el escándalo que involucra a Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría.

La cantante se presentó este miércoles 2 de septiembre por la noche en el Arena de Guadalajara, ante una multitud que llegó al estadio pese a las fuertes lluvias. El comienzo del show se demoró algunos minutos debido a las condiciones climáticas, pero finalmente Tini salió al escenario y abrió la presentación con En el cielo, acompañada por su cuerpo de bailarines.

Sin embargo, más allá del espectáculo, hubo un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores y que rápidamente generó comentarios en redes sociales. En el repertorio elegido para esta presentación quedaron afuera dos canciones que tienen una relación directa con su padre: “Pa” y “Ángel”.

Ambos temas están vinculados a Alejandro y habían adquirido un significado especial para Tini a lo largo de su carrera. Por eso, su ausencia en el show de Guadalajara fue interpretada por sus fanáticos como un gesto particular de la cantante en medio de la fuerte interna familiar que atraviesa actualmente.

La decisión llamó todavía más la atención porque se produjo justamente en la primera presentación de Tini después de que el conflicto con su padre tomara estado público. Así, el cambio en el repertorio terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la noche.