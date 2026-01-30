El Gobierno confirmó el apoyo de otro gobernador para lograr la aprobación de la reforma laboral

Luego, en la misma línea, el gobernador sostuvo: “Nos parece altamente positivo que se discuta la modernización y que los derechos de los trabajadores no se pongan en riesgo, que es lo más importante”.

Qué gobernadores respaldan la reforma laboral del Gobierno

Frigerio Rogelio y Diego Santilli Entre Ríos reforma laboral

Además de Valdés, hasta el momento Santilli consiguió el apoyo de los siguientes gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).

Sin embargo, dentro de este grupo persisten reparos vinculados al capítulo impositivo de la reforma, especialmente a la reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impactaría de forma directa en la recaudación provincial.