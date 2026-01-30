El Gobierno confirmó el apoyo de otro gobernador para lograr la aprobación de la reforma laboral
El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó un nuevo respaldo de cara al tratamiento del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Congreso.
Con el objetivo de conseguir el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés de cara al proyecto de reforma laboral que se encuentra dentro del paquete de medidas que el Gobierno busca dar tratamiento en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este viernes la provincia de Corrientes.
Durante la conferencia de prensa que compartieron ambos funcionarios, el exreferente del PRO expuso que la “modernización laboral” tiene como principal objetivo “darle derechos a los que no los tienen y no tocarle derechos a aquellos que los tienen”. En ese sentido, Santilli apuntó contra el actual régimen por su alta tasa de informalidad y la falta de generación de empleo. “Seguir de la misma manera es que no se tenga acceso a la salud y a la jubilación futura”., opinó
Sobre el mismo tema, Valdés contó que de la reunión con el dirigente del Gobierno participaron diputados y senadores provinciales para “evacuar dudas”. En ese marco, le hizo un guiño al proyecto oficialista: “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral”, indicó.
“En la semana vamos a llevar estas dudas al Gabinete (de Corrientes) para conversar con los ministros y tener una postura definitiva”, detalló.
Luego, en la misma línea, el gobernador sostuvo: “Nos parece altamente positivo que se discuta la modernización y que los derechos de los trabajadores no se pongan en riesgo, que es lo más importante”.
Qué gobernadores respaldan la reforma laboral del Gobierno
Además de Valdés, hasta el momento Santilli consiguió el apoyo de los siguientes gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).
Sin embargo, dentro de este grupo persisten reparos vinculados al capítulo impositivo de la reforma, especialmente a la reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impactaría de forma directa en la recaudación provincial.