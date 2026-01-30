En la antesala del inicio de las extraordinarias, el Gobierno busca más respaldo para su paquete de leyes

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni La mesa política del Gobierno, durante la reunión del jueves al mediodía en la Casa Rosada (Foto: Presidencia).

El reclamo de un grupo de gobernadores

Los gobernadores aliados reclaman mecanismos de compensación ante la baja de la alícuota, que pasaría del 35% al 31,5% y podría significar una pérdida estimada en 1,2 billones de pesos para las provincias. Este punto es analizado por un grupo reducido de funcionarios y legisladores designados para negociar los términos finales del proyecto.

En su rol de principal articulador político del Ejecutivo, Santilli retomó la estrategia de reuniones individuales con gobernadores que ya había desplegado a fines de 2025 para destrabar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Ahora, la prioridad está puesta en lograr la sanción de la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero.

En paralelo, el Gobierno decidió declarar la emergencia ignea para las provincias de la Patagonia azotadas por los incendios, y lo hará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que después deberá ser ratificado por una ley del Congreso.

Así lo confirmó este jueves una alta fuente oficial a A24.com, que anticipó que la decisión se tomó durante la extensa reunión de la mesa política convocada ayer al mediodía por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la que participaron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre otros funcionarios de primera línea del gobierno.