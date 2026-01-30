En la antesala del inicio de las extraordinarias, el Gobierno busca más respaldo para su paquete de leyes
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja este viernes rumbo a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés y sumar su apoyo al proyecto de reforma laboral, entre otras iniciativas.
Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, quien viaja este viernes a Corrientes (Foto: cuenta oficial de X de Diego Santilli).
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja este viernes a Corrientes, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Juan Pablo Valdés en el marco de la agenda de reuniones que impulsa el Gobierno nacional para sumar adhesiones al proyecto de reforma laboral que busca tratar en el Congreso.
Desde el entorno oficial señalaron que el objetivo de estos contactos es consolidar respaldos para un paquete de iniciativas legislativas que incluye, además de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la modificación del Régimen Penal Juvenil. Según indicaron, el horario de la reunión con Valdés aún no estaba confirmado.
Hasta ahora, Santilli logró el acompañamiento de ocho mandatarios provinciales: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).
Sin embargo, dentro de este grupo persisten reparos vinculados al capítulo impositivo de la reforma, especialmente a la reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impactaría de forma directa en la recaudación provincial.
El reclamo de un grupo de gobernadores
Los gobernadores aliados reclaman mecanismos de compensación ante la baja de la alícuota, que pasaría del 35% al 31,5% y podría significar una pérdida estimada en 1,2 billones de pesos para las provincias. Este punto es analizado por un grupo reducido de funcionarios y legisladores designados para negociar los términos finales del proyecto.
En su rol de principal articulador político del Ejecutivo, Santilli retomó la estrategia de reuniones individuales con gobernadores que ya había desplegado a fines de 2025 para destrabar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Ahora, la prioridad está puesta en lograr la sanción de la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero.
En paralelo, el Gobierno decidió declarar la emergencia ignea para las provincias de la Patagonia azotadas por los incendios, y lo hará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que después deberá ser ratificado por una ley del Congreso.
Así lo confirmó este jueves una alta fuente oficial a A24.com, que anticipó que la decisión se tomó durante la extensa reunión de la mesa política convocada ayer al mediodía por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la que participaron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre otros funcionarios de primera línea del gobierno.