Reforma laboral: tras nuevos reclamos de las provincias, el Gobierno acepta modificaciones en el proyecto

El reclamo de gobernadores a Santilli

Para definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que el oficialismo quiere sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero, los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) se reunieron en la Casa de Salta.

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Según confirmó una fuente de la Casa Rosada a A24.com, los mandatarios llamaron a Santilli para invitarlo a la cumbre y expresarle los planteos por la reforma laboral y los efectos perjudiciales que tendrá en la coparticipación federal y el financiamiento de las provincias.

"Diego participó de un encuentro de trabajo con gobernadores en la Casa de Salta para avanzar en la agenda de reformas que se tratarán en febrero, entre ellas, la ley penal juvenil, la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo con el Mercosur", se limitó a informar oficialmente el Ministerio del Interior.

Uno de los puntos que genera mayor tensión entre ambas partes es la reducción de alícuotas de Ganancias para las empresas (del 35% al 31,5%), que impacta en las arcas provinciales. Los gobernadores advierten que con esa disminución perderán 1,2 billones de pesos de la coparticipación federal que cobran todos los meses de manera automática. Por ese motivo, el oficialismo analiza alternativas de compensación.

La marcha atrás de la mesa política para lograr el apoyo de gobernadores

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni

En ese clima de tensión, Adorni decidió convocar por segunda vez en esta semana a la mesa política para decidir sobre la solicitud de declarar la emergencia ígnea, algo que en principio el propio presidente Javier Milei y Adorni habían descartado por falta de tiempo, y argumentando que ya existe un organismo, el Plan de Manejo del Fuego, para atender los incendios en casos de este tipo.

Pero según admitió Patricia Bullrich, el Gobierno analizaba dar marcha atrás en su negativa y aceptaría ampliar el temario de sesiones extraordinarias para que la emergencia ígenea sea tratada en ambas cámaras en la próxima semana.

En ese contexto, Adorni, decidió anticipar la convocatoria en Casa Rosada prevista para el próximo miércoles para poder conversar el tema y dar una solución ante el avance del fuego en las provincias del sur del país.

La intención de los líderes provinciales encabezados por el chubutense Ignacio Torres es garantizarse que, más allá de los gobiernos nacionales de turno, en casos trágicos como lo que atraviesa la Patagonia se activen automáticamente todos los recursos necesarios para combatir el fuego.

Según supo A24.com, el Poder Ejecutivo debatía la manera de instrumentar la medida, que podría tomar forma de un DNU o proyecto de ley. En la previa, en su encuentro con gobernadores en la Casa de Salta, Santilli prometió que el Gobierno dará respuesta al reclamo al que también adhieren Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).