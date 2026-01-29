Reforma laboral: tras nuevos reclamos de las provincias, el Gobierno acepta modificaciones en el proyecto
Diego Santilli se reunió con mandatarios del norte, que le piden cambios en un artículo que pone en riesgo el financiamiento de sus administraciones. El Ejecutivo también analiza enviar a extraordinarias una ley de emergencia ígnea.
El fefe de Gabinete, Manuel Adorni, se puso al frente de la estrategia del Gobierno para buscar aoyo a la reforma laboral (Foto Presidencia).
El gobierno de Javier Milei redefine la estrategia parlamentaria en torno al proyecto de reforma laboral y al reclamo de los gobernadores de la Patagonia para declarar la emergencia ígnea para contener los incendios. El cambio de opinión de la administración libertaria se produce luego de que el ministro del Interior, Diego Santilli, participara este jueves por la mañana de una cumbre con gobernadores “dialoguistas” a la que fue invitado en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires.
Santilli confirmó a A24.com que se reunió este jueves con mandatarios del norte, que le reclaman cambios en un artículo clave de la reforma laboral que elimina aportes del impuesto a las ganancias a sociedades y que, según advirtieron, "pone en riesgo el financiamiento de las provincias".
Por otra parte, ante la presión de los mandatarios provinciales de la Patagonia, la mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se reunió por segunda vez en esta semana para analizar el pedido de la ley de emergencia ígnea para enfrentar los incendios forestales que ya arrasaron más de 230.000 hectáreas.
Desde las 12, además de los mencionados Karina Milei y Manuel Adorni, se dieron cita en Casa Rosada la senadora Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.
El reclamo de gobernadores a Santilli
Para definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que el oficialismo quiere sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero, los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) se reunieron en la Casa de Salta.
Según confirmó una fuente de la Casa Rosada a A24.com, los mandatarios llamaron a Santilli para invitarlo a la cumbre y expresarle los planteos por la reforma laboral y los efectos perjudiciales que tendrá en la coparticipación federal y el financiamiento de las provincias.
"Diego participó de un encuentro de trabajo con gobernadores en la Casa de Salta para avanzar en la agenda de reformas que se tratarán en febrero, entre ellas, la ley penal juvenil, la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo con el Mercosur", se limitó a informar oficialmente el Ministerio del Interior.
Uno de los puntos que genera mayor tensión entre ambas partes es la reducción de alícuotas de Ganancias para las empresas (del 35% al 31,5%), que impacta en las arcas provinciales. Los gobernadores advierten que con esa disminución perderán 1,2 billones de pesos de la coparticipación federal que cobran todos los meses de manera automática. Por ese motivo, el oficialismo analiza alternativas de compensación.
La marcha atrás de la mesa política para lograr el apoyo de gobernadores
En ese clima de tensión, Adorni decidió convocar por segunda vez en esta semana a la mesa política para decidir sobre la solicitud de declarar la emergencia ígnea, algo que en principio el propio presidente Javier Milei y Adorni habían descartado por falta de tiempo, y argumentando que ya existe un organismo, el Plan de Manejo del Fuego, para atender los incendios en casos de este tipo.
Pero según admitió Patricia Bullrich, el Gobierno analizaba dar marcha atrás en su negativa y aceptaría ampliar el temario de sesiones extraordinarias para que la emergencia ígenea sea tratada en ambas cámaras en la próxima semana.
En ese contexto, Adorni, decidió anticipar la convocatoria en Casa Rosada prevista para el próximo miércoles para poder conversar el tema y dar una solución ante el avance del fuego en las provincias del sur del país.
Según supo A24.com, el Poder Ejecutivo debatía la manera de instrumentar la medida, que podría tomar forma de un DNU o proyecto de ley. En la previa, en su encuentro con gobernadores en la Casa de Salta, Santilli prometió que el Gobierno dará respuesta al reclamo al que también adhieren Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).