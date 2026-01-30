La madre de Jeremías Monzón tras la reunión con Bullrich: "La esperanza está en que la muerte de Jeremías no sea en vano"

jeremías monzón madre Bullrich 2 Bullrich recibió en el Senado a la madre de Jeremías Monzón, donde dialogaron sobre el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. (Foto: prensa Bullrich).

"Me dijo que lo íbamos a lograr, que lo iban a plantear en el Senado y que tenemos su total apoyo. Esto no va a beneficiar a Jere lamentablemente porque la ley no es retroactiva pero sí va a ayudar al resto de los argentinos y de las víctimas", reflexionó.

Sobre el encuentro con Bullrich, la madre de Jeremías remarcó que le dejó "bastante esperanza porque ahora genuinamente van a discutirlo". "La esperanza está en que la muerte de Jere no fue en vano, que podemos seguir luchando para que no les pase a otras familias", confió.

Además, destacó que el acompañamiento de La Libertad Avanza: "Cuando buscamos que nos ayuden, ellos fueron los únicos que nos acompañaron" y también advirtió a la oposición que "si se siguen oponiendo, se van a seguir ensuciando con la sangre de Jere".

Los casos en los que menores están involucrados en asesinatos

"En los últimos 40 días hubo más de 10 casos de menores asesinos. Esto existe, esto pasa a diario. No se registra porque no le quedan antecedentes penales", detalló.

Además, reclamó: "Son tantos los homicidas que están libres, que es terrible. No sólo fue violento lo que le pasó a Jere en manos de estos tres asesinos sino que también fue violento ver cómo los liberaban".

jeremías monzón madre Bullrich 3 Bullrich le prometió a Romina, la madre de Jeremías, que la ley llevará el nombre de su hijo. (Foto: prensa Bullrich)

En cuanto a la situación particular con los tres menores involucrados en el asesinato de Jeremías, confió: "El haber visto que salgan de Tribunales sin siquiera tener el antecedente penal es terrible. No les queda registro para nada".

El brutal crimen de Jeremías

"El crimen de Jere fue un crimen sádico por donde se mire. Ellos lo planificaron, lo ejecutaron, lo disfrutaron, se filmaron, hicieron un montonazo de cosas atroces para esconder las pruebas. Para mentirnos, para que no lo encontremos", enumeró los hechos que protagonizaron los tres menores.

También apuntó a Nadia Juárez, madre de Milagros, una de las menores involucradas y señalada como compañera del colegio de Jeremías. Sobre la audiencia que ayer le tomaron declaración a Juárez, Romina indicó que "fue crucial para entender que vamos a ir detrás de todos los que estén vinculados".

"Dos de los asesinos de Jeremías, se filmaron, lamentablemente el video se viralizó. Es repugnante, es tristísimo ver los últimos minutos de vida de mi hijo que fue torturado por estas bestias. Todas las pruebas te muestran que son responsables, aún así salieron por la puerta", dijo sobre el video que fue filmado por los propios homicidas.

"Lo dejaron en un estado tal que no lo podíamos reconocer. no les deseo a nadie lo que tuvimos que sufrir", completó.