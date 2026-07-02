El Gobierno anticipó el Presupuesto 2027: su proyección sobre la inflación, los impuestos y la pobreza

Según el documento, esa tendencia permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible de los hogares.

Además, el Gobierno proyectó que durante el período 2027-2029 continuará el crecimiento de la recaudación tributaria, impulsado principalmente por una mayor actividad económica y un incremento de las exportaciones.

El Gobierno ratificó que buscará seguir bajando impuestos

Uno de los principales ejes del informe es la continuidad de la política de reducción de la carga tributaria. El Ejecutivo sostuvo que buscará seguir devolviendo recursos al sector privado para mejorar la competitividad de la economía, especialmente del sector exportador, en línea con el programa económico basado en el equilibrio fiscal y la eliminación de restricciones a la actividad privada.

También proyectó mejoras en distintos indicadores sociales, entre ellos una reducción del desempleo, de los niveles de pobreza e indigencia y una mejora en la distribución del ingreso.

Cómo avanza la elaboración del Presupuesto 2027

La elaboración del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó a cargo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

Según el informe, ya se completaron diez etapas del cronograma previsto, entre ellas la definición de criterios para priorizar proyectos de inversión pública y la elaboración de las proyecciones macroeconómicas para los próximos tres años.

En materia de infraestructura, el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió solicitudes para 1.765 proyectos, con un monto estimado de $10,2 billones para el período 2027-2029.

El Gobierno destacó que esa cifra representa una disminución respecto de los 2.014 proyectos presentados para el Presupuesto 2026 y de los 4.496 registrados para 2025, lo que interpretó como una mayor racionalización de la demanda de obra pública.

Superávit fiscal y ejecución del gasto

El informe también repasó la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la Administración Pública Nacional registró un superávit primario de $8.425.328,7 millones, equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno, mientras que el resultado financiero fue positivo en $2.660.474,5 millones.

Hasta mayo, los ingresos del Estado alcanzaron $59.023.974,8 millones, mientras que los gastos sumaron $56.363.500,2 millones, siendo las prestaciones de la Seguridad Social el rubro de mayor ejecución.

Con el informe de avance ya presentado, el próximo paso será que los distintos organismos nacionales elaboren sus anteproyectos presupuestarios antes de que el texto definitivo llegue al Congreso para su tratamiento parlamentario.