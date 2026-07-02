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El Gobierno anticipó el Presupuesto 2027: su proyección sobre la inflación, los impuestos y la pobreza

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el informe de avance del proyecto y ratificó que buscará mantener el superávit fiscal, reducir la carga tributaria y consolidar la desaceleración de los precios. El texto definitivo será presentado antes del 15 de septiembre.

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El Gobierno dio el primer paso para el Presupuesto 2027 y anticipó una baja de la inflación y de los impues

El Gobierno dio el primer paso para el Presupuesto 2027 y anticipó una baja de la inflación y de los impues

El Gobierno nacional puso en marcha de manera formal la elaboración del Presupuesto 2027 y envió al Congreso el informe de avance obligatorio, en el que expuso los principales lineamientos económicos que pretende plasmar en la futura ley de gastos y recursos.

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El edificio fue desalojado tras una amenaza recibida durante la tarde. (Foto: archivo)

El documento, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratifica que la administración de Javier Milei buscará consolidar la baja de la inflación, sostener el superávit fiscal y avanzar con una nueva reducción de impuestos.

El proyecto definitivo deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

El Gobierno nacional anticipó una baja de la inflación para 2027

Aunque el informe no incluye proyecciones concretas sobre inflación, tipo de cambio, consumo, comercio exterior o inversión, el Ejecutivo aseguró que espera una "desaceleración significativa de la inflación" durante 2027.

Según el documento, esa tendencia permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible de los hogares.

Además, el Gobierno proyectó que durante el período 2027-2029 continuará el crecimiento de la recaudación tributaria, impulsado principalmente por una mayor actividad económica y un incremento de las exportaciones.

El Gobierno ratificó que buscará seguir bajando impuestos

Uno de los principales ejes del informe es la continuidad de la política de reducción de la carga tributaria. El Ejecutivo sostuvo que buscará seguir devolviendo recursos al sector privado para mejorar la competitividad de la economía, especialmente del sector exportador, en línea con el programa económico basado en el equilibrio fiscal y la eliminación de restricciones a la actividad privada.

También proyectó mejoras en distintos indicadores sociales, entre ellos una reducción del desempleo, de los niveles de pobreza e indigencia y una mejora en la distribución del ingreso.

Cómo avanza la elaboración del Presupuesto 2027

La elaboración del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó a cargo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

Según el informe, ya se completaron diez etapas del cronograma previsto, entre ellas la definición de criterios para priorizar proyectos de inversión pública y la elaboración de las proyecciones macroeconómicas para los próximos tres años.

En materia de infraestructura, el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió solicitudes para 1.765 proyectos, con un monto estimado de $10,2 billones para el período 2027-2029.

El Gobierno destacó que esa cifra representa una disminución respecto de los 2.014 proyectos presentados para el Presupuesto 2026 y de los 4.496 registrados para 2025, lo que interpretó como una mayor racionalización de la demanda de obra pública.

Superávit fiscal y ejecución del gasto

El informe también repasó la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la Administración Pública Nacional registró un superávit primario de $8.425.328,7 millones, equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno, mientras que el resultado financiero fue positivo en $2.660.474,5 millones.

Hasta mayo, los ingresos del Estado alcanzaron $59.023.974,8 millones, mientras que los gastos sumaron $56.363.500,2 millones, siendo las prestaciones de la Seguridad Social el rubro de mayor ejecución.

Con el informe de avance ya presentado, el próximo paso será que los distintos organismos nacionales elaboren sus anteproyectos presupuestarios antes de que el texto definitivo llegue al Congreso para su tratamiento parlamentario.

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