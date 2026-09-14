Antes del envío del Presupuesto 2027 al Congreso, Milei ratificó el rumbo económico frente a legisladores de LLA

Desde el Ministerio de Economía confirmaron a A24.com que esta vez el presidente no acudirá al Congreso, como hizo los dos primeros años de gobierno, a explicar el proyecto en una sesión ante el Congreso. En cambio, señalaron, que Milei decidió utilizar el mecanismo tradicional para el envío vía remoto, para que este martes 15 de septiembre ingrese por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, para después ser derivado a tratamiento en comisiones.

Los números que mostró Milei a los diputados y senadores

Milei destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico. En ese marco, el jefe de Estado subrayó la necesidad de "cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y de sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo", dijeron desde el Gobierno nacional ante la consulta sobre el discurso presidencial.

El Presidente instó a sus legisladores a "contrastar los datos de la economía con las interpretaciones que circulan públicamente" y señaló que "la Argentina atraviesa un proceso sostenido de crecimiento".

Según lo informado por fuentes de Presidencia, Milei aseguró que "la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento" y que durante los dos primeros años de gestión "acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento".

En ese marco, trascendió que Milei refutó las críticas al plan económico por la caída de los salarios y el consumo, y señaló que tampoco es correcto afirmar que no hay consumo, tras señalar que "el consumo privado se encuentra en niveles históricos".

En ese sentido, remarcó que "la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente". Además, señaló que" la Argentina va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones".

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo logrando rendimientos crecientes”, sostuvo el Presidente, y explicó que el crecimiento y el desarrollo se potencian a partir de la combinación de habilidades y tecnología. En ese sentido, explicó que el modelo económico del Gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Durante la reunión también se hizo referencia al libro "Economía en una lección ”, libro que regaló a cada uno de los asistentes y fue motivo de debate y conversación durante la reunión.

Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión y los resultados alcanzados: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.

Las declaraciones de los legisladores

El temario del encuentro fue confirmado por senadores y diputados de LLA al ingresar este lunes a las 15 a la Casa Rosada.

Consultado por periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, el senador de LLA, Pablo Servi confirmó que fueron convocados por la secretaría General de Presidencia, Karina Milei, "para escuchar al Presidente sobre la economía y la ley de soberanía nacional" en referencia a la causa Malvinas.

Servi confirmó que el Gobierno les anticipó que enviará el proyecto de Presupuesto 2027 a Diputados este martes antes de la medianoche. "Es muy interesante escuchar lo que diga el presidente sobre el tema Malvinas, para defenderlo nosotros en el Congreso", agregó Servi.

El senador dijo que "la ley de Malvinas estamos de acuerdo con que es una causa importante, y es importante fijar un precedente y fortalecer la postura en contra de la explotación de recursos".

Servi agregó que el proyecto anunciado por el presidente, que será enviado esta misma semana al Congreso, en medio de un clima de creciente tensión con el Reino Unido, forma parte de "la discusión del Atlántico Sur y el vencimiento del Tratado Antártico. Por eso para el futuro es importante que fijemos posición", agregó.

En cambio, Servi reconoció que el Gobierno insistirá con la eliminación de las PASO, que comenzará este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aunque admitió que "se escucharán todas las opciones y proyectos" presentados por la oposición.

"La base de la convocatoria en el recinto es que se llamó a la discusión de una reforma electoral, así que seguramente se tratarán todos los proyectos que andan dando vueltas. Entiendo que la idea es eliminar las PASO, que cuestan 250 millones de dólares. En algunos casos hasta seis veces han ido a las urnas en un año, por el costo y el tiempo que lleva, lo que derivó en una baja importante en la participación" de la gente, dijo el senador que también adelantó que el oficialismo aceptará debatir los proyectos sobre endeudamiento de la población para regular las tasas de interés.

"Aunque es un tema entre privados, es necesario mirar el costo financiero total, mirar lo que hacen los bancos provinciales que cobran tasas de un nivel de usura, también hay que ver la educación financiera y mirar la letra chica del costo financiero total, es parte de lo que tenemos que trabajar", añadió.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, se limitó a señalar que "siempre es importante escuchar los lineamientos del presidente sobre hacia donde está llevando la política económica".

Bornoroni dijo que desde LLA "estamos contentos, llevando muy bien la agenda en Diputados", y relativizó el logro de la oposición de emplazar a las comisiones para tratar los proyectos sobre endeudamiento y discapacidad. "Intimaron a dos comisiones que ya estaban funcionando desde dos semanas antes y ese debate lo empezamos nosotros", señaló Bornoroni, tras afirmar que desde LLA "nosotros damos todos los debates y escuchamos a todas las partes".