Tras cinco años preso por abuso, el exfutbolista de Independiente, Alexis Zárate, vuelve al fútbol argentino

Qué hizo Zárate durante los años previos a la detención

Mientras la investigación avanzaba, Zárate continuó jugando profesionalmente. En 2018 tuvo un breve paso por el FK Liepaja de Letonia, el único club en el que actuó fuera del país. Tras su regreso a la Argentina, y mientras aguardaba la resolución definitiva de su situación judicial, trabajó en la fábrica de pastas de su suegro.

En 2020, una vez confirmada su condena, quedó detenido y comenzó a cumplir la pena efectiva. Durante los cinco años en que permaneció privado de su libertad, mantuvo la intención de volver a jugar profesionalmente una vez que recuperara su salida.

Por qué Argentino de Quilmes decidió contratarlo

En los últimos meses, Zárate había sido visto en la cancha de Temperley y, según declaró a la prensa partidaria, se encontraba entrenándose con la idea de volver a competir. Finalmente, Argentino de Quilmes —club que milita en la Primera B Metropolitana— decidió incorporarlo para la próxima temporada.

La decisión del Mate marca un punto importante no solo en la carrera del futbolista, sino también en el debate que suele surgir cuando un deportista condenado por un delito recupera la libertad y busca reinsertarse en la actividad profesional.

El club no emitió detalles sobre la negociación ni brindó explicaciones públicas sobre la contratación, aunque sí confirmó oficialmente su llegada al plantel.

Qué implica su regreso para el fútbol argentino

El retorno de Zárate reabre discusiones sobre los límites éticos y legales alrededor de la reincorporación al deporte de figuras condenadas por delitos sexuales. Si bien la ley le permite volver a trabajar, su presencia en un club con fuerte arraigo en el ascenso genera preguntas sobre el impacto institucional, la convivencia en el vestuario y la recepción de los hinchas.

Por el momento, la postura de la dirigencia de Argentino de Quilmes se concentra en su perfil deportivo. El defensor buscará reconstruir su trayectoria en un contexto completamente distinto al que dejó atrás en 2020, con la mirada puesta en su vuelta a la actividad profesional.

Mientras tanto, el caso sigue siendo una referencia ineludible en el debate sobre violencia de género, justicia y responsabilidades dentro del deporte, un escenario donde cada decisión repercute de manera amplia y profunda.