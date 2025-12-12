En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Fútbol
FÚTBOL

Tras cinco años preso por abuso, el exfutbolista de Independiente, Alexis Zárate, vuelve al fútbol argentino

El exfutbolista de Independiente retomará su carrera profesional, tras recuperar la libertad en agosto luego de cumplir cinco años de condena por abuso sexual. El caso, la sentencia y el camino del defensor para volver a jugar.

Tras cinco años preso por abuso, el exfutbolista de Independiente, Alexis Zárate, vuelve al fútbol argentino

Alexis Zárate volverá a las canchas. El defensor de 31 años retomará su carrera en Argentino de Quilmes después de haber recuperado la libertad en agosto de este año, tras cumplir cinco años de prisión por abuso sexual. Su regreso marca un nuevo capítulo en una historia que atravesó uno de los casos judiciales más resonantes del fútbol argentino en la última década.

Leé también Condenaron a más de seis años de prisión al futbolista Diego García por abuso
condenaron a mas de seis anos de prision al futbolista diego garcia por abuso
image

Zárate había sido condenado originalmente a seis años y seis meses de prisión en 2017, en una sentencia que fue confirmada en 2020 por la Justicia, momento en el que quedó detenido. A mediados de 2024, el futbolista accedió a su liberación por buena conducta, en un proceso gestionado por su defensa dentro del marco legal previsto.

Cómo fue el caso que llevó a prisión a Alexis Zárate

El hecho por el que fue condenado ocurrió en marzo de 2014. La víctima, Giuliana Peralta, declaró que había ido a un boliche junto a su pareja de aquel entonces, Martín Benítez, futbolista de Independiente y compañero de Zárate. Tras la salida del local, la pareja pasó la noche en un departamento de Wilde. “Nos quedamos dormidos. Yo me despierto porque me estaban abusando y era el amigo de él”, relató Peralta durante el proceso judicial.

La denuncia derivó en un expediente complejo, que incluyó múltiples instancias judiciales y apelaciones. Finalmente, fue el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora el que dictaminó la condena y ordenó su encarcelamiento. A lo largo de todo el proceso, el defensor negó los hechos establecidos por la sentencia y nunca reconoció su responsabilidad.

Qué hizo Zárate durante los años previos a la detención

Mientras la investigación avanzaba, Zárate continuó jugando profesionalmente. En 2018 tuvo un breve paso por el FK Liepaja de Letonia, el único club en el que actuó fuera del país. Tras su regreso a la Argentina, y mientras aguardaba la resolución definitiva de su situación judicial, trabajó en la fábrica de pastas de su suegro.

En 2020, una vez confirmada su condena, quedó detenido y comenzó a cumplir la pena efectiva. Durante los cinco años en que permaneció privado de su libertad, mantuvo la intención de volver a jugar profesionalmente una vez que recuperara su salida.

Por qué Argentino de Quilmes decidió contratarlo

En los últimos meses, Zárate había sido visto en la cancha de Temperley y, según declaró a la prensa partidaria, se encontraba entrenándose con la idea de volver a competir. Finalmente, Argentino de Quilmes —club que milita en la Primera B Metropolitana— decidió incorporarlo para la próxima temporada.

La decisión del Mate marca un punto importante no solo en la carrera del futbolista, sino también en el debate que suele surgir cuando un deportista condenado por un delito recupera la libertad y busca reinsertarse en la actividad profesional.

El club no emitió detalles sobre la negociación ni brindó explicaciones públicas sobre la contratación, aunque sí confirmó oficialmente su llegada al plantel.

Qué implica su regreso para el fútbol argentino

El retorno de Zárate reabre discusiones sobre los límites éticos y legales alrededor de la reincorporación al deporte de figuras condenadas por delitos sexuales. Si bien la ley le permite volver a trabajar, su presencia en un club con fuerte arraigo en el ascenso genera preguntas sobre el impacto institucional, la convivencia en el vestuario y la recepción de los hinchas.

Por el momento, la postura de la dirigencia de Argentino de Quilmes se concentra en su perfil deportivo. El defensor buscará reconstruir su trayectoria en un contexto completamente distinto al que dejó atrás en 2020, con la mirada puesta en su vuelta a la actividad profesional.

Mientras tanto, el caso sigue siendo una referencia ineludible en el debate sobre violencia de género, justicia y responsabilidades dentro del deporte, un escenario donde cada decisión repercute de manera amplia y profunda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Fútbol Abuso
Notas relacionadas
El desgarrador mensaje de la denunciante del futbolista Diego García tras la sentencia por abuso: "Hay un..."
El inesperado descargo del futbolista Diego García tras ser condenado por abuso: "Es una..."
Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en Abu Dhabi: el polémico mensaje de Alpine

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar