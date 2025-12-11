Milei envió la Reforma Laboral al Senado y el Gobierno dice que tiene los votos para sancionarla
Tras demorar la presentación por el viaje de Milei a Oslo, el presidente envió este jueves la Reforma Laboral al Senado, donde Patricia Bullrich espera empezar a tratarlo en comisiones. El Presupuesto entra por Diputados. Santilli y Adorni reciben más gobernadores.
El Presidente Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de modernización laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Presidencia.
El Gobierno se muestra confiado y asegura contar con los votos necesarios para sancionar a más tardar en enero los proyectos de ley de Presupuesto 2026 y de Reforma Laboral, que el presidente Javier Milei firmó y envió finalmente este jueves al Congreso, para que sean debatidos en un trámite exprés en sesiones extraordinarias del Congreso.
Así lo aseguró un funcionario de la Casa Rosada al tanto de las negociaciones que llevan adelante por estas horas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del interior, Diego Santilli con los gobernadores, y que también está en contacto con el resto de los integrantes de la mesa política que esta semana reunió sin Javier ni Karina Milei.
Los proyectos quedan ahora en manos de los negociadores del Gobierno en el Congreso: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en medio de un creciente clima de tensión con la CGT que este jueves convocó a una reunión para anunciar su rechazo al proyecto del Gobierno.
Tras demorar la presentación por el viaje de Milei a Oslo, el presidente regresó este jueves al país y ni bien pisó suelo argentino -aunque existe la firma digital, no podía hacerlo estando en el exterior debido al protocolo de la ley de acefalía- firmó el proyecto que ingresaba este mismo jueves por el Senado. Bullrich esperaba empezar a tratarlo en comisiones hoy mismo.
El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.
En paralelo, el Gobierno espera que se traten en Diputados y en el Senado, los proyectos del Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares estaban listos.
Para el debate en el Senado de la Reforma Laboral, el Gobierno enviará a 3 funcionarios a defender el proyecto: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
Bullrich espera ahora que "la semana que viene" se definan las autoridades que integrarán la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, que tiene que tratar el proyecto antes de que pase al recinto para su votación.
La exministra de Seguridad, hoy transformada en la principal custodia de los proyectos del Gobierno en el Senado, espera ser electa presidenta de esa comisión, para controlar los tiempos y las negociaciones con el resto de los bloques y posibles aliados. Para eso, el Gobierno espera también el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que le garanticen la primera minoría a la hora de definir el dictamen que será votado en el recinto antes de fin de año.
Adorni y Santilli siguen la ronda de negociaciones con gobernadores
Como parte de las reuniones de las negociaciones que lleva el Gobierno contrarreloj para conseguir los votos para el Presupuesto 2026 y la Reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, reciben este jueves a gobernadores.
Tras recibir el miércoles en Casa Rosada a Gustavo Sáenz (Salta), y a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, este jueves estaba previsto el encuentro con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo para analizar la "agenda compartida entre Nación y las provincias", indicaron fuentes del ministerio del Interior a A24.com.
Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Se trata de los gobernadores cuyos diputados y senadores responden a los nuevos bloques separados del peronista Unión por la Patria y que votarían a favor de los proyectos del Gobierno, a cambio de que el Presupuesto 2026 incluya los reclamos de más fondos y obras para las provincias.