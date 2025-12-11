Milei envió la Reforma Laboral al Senado y el Gobierno dice que tiene los votos para sancionarla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1999079304748040311?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.



Dios bendiga a la República Argentina.… pic.twitter.com/rJCrDJ3VY6 — Manuel Adorni (@madorni) December 11, 2025

Junto con la Reforma Laboral, Milei envió otros 5 proyectos en el temario a tratar en sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, con la posibilidad de extender el periodo de debate hasta los primeros días de enero, o retomar a fines de ese mes.

En paralelo, el Gobierno espera que se traten en Diputados y en el Senado, los proyectos del Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares estaban listos.

Bullrich reunión

Para el debate en el Senado de la Reforma Laboral, el Gobierno enviará a 3 funcionarios a defender el proyecto: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Bullrich espera ahora que "la semana que viene" se definan las autoridades que integrarán la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, que tiene que tratar el proyecto antes de que pase al recinto para su votación.

La exministra de Seguridad, hoy transformada en la principal custodia de los proyectos del Gobierno en el Senado, espera ser electa presidenta de esa comisión, para controlar los tiempos y las negociaciones con el resto de los bloques y posibles aliados. Para eso, el Gobierno espera también el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que le garanticen la primera minoría a la hora de definir el dictamen que será votado en el recinto antes de fin de año.

Adorni y Santilli siguen la ronda de negociaciones con gobernadores

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al goberador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior.

Como parte de las reuniones de las negociaciones que lleva el Gobierno contrarreloj para conseguir los votos para el Presupuesto 2026 y la Reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, reciben este jueves a gobernadores.

Tras recibir el miércoles en Casa Rosada a Gustavo Sáenz (Salta), y a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, este jueves estaba previsto el encuentro con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo para analizar la "agenda compartida entre Nación y las provincias", indicaron fuentes del ministerio del Interior a A24.com.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Se trata de los gobernadores cuyos diputados y senadores responden a los nuevos bloques separados del peronista Unión por la Patria y que votarían a favor de los proyectos del Gobierno, a cambio de que el Presupuesto 2026 incluya los reclamos de más fondos y obras para las provincias.