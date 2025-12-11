En vivo Radio La Red
Política
CGT
Plaza de Mayo
PROTESTA

La CGT marchará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

La central obrera definió marchar en la ciudad Buenos Aires y replicar la protesta en las provincias, con la intención de sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales.

La CGT definió este jueves avanzar con un plan de protesta contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei y resolvió convocar a una movilización el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo, con réplicas en las provincias y el objetivo de sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales.

En la sede de Azopardo 802, donde delibera el Consejo Directivo, los dirigentes comenzaron a delinear una estrategia escalonada de medidas. Entre los presentes, Gerardo Martínez (UOCRA) anticipó que el sindicalismo inicia “una etapa de resistencia” y que el plenario de delegaciones regionales será clave para definir los pasos a seguir. “Nada está descartado y todo puede pasar”, afirmó al ingresar.

Toda la CGT se mantuvo alineada este jueves en su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aun después de que el oficialismo accediera a modificar algunos puntos sensibles del proyecto. Entre esos cambios, se decidió no avanzar -por el momento- sobre las cuotas sindicales, fundamentales para el financiamiento de las organizaciones, y reconocer que los convenios por empresa deberán ser firmados por gremios con personería, un reclamo central del sindicalismo.

cgt

Durante la apertura del primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cosecretario general de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la central actúe en tres frentes para enfrentar la reforma: medidas gremiales graduales en el corto plazo, la vía judicial en caso de que la ley sea aprobada y la articulación de acciones políticas en conjunto con Unión por la Patria en el Congreso.

Sola advirtió que el proyecto ingresó por el Senado y que el oficialismo pretende sancionarlo antes de fin de año, por lo que pidió que la CGT dé la discusión “artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical. La reforma no va a generar empleo: lo que genera empleo es la inversión”, planteó.

A continuación, Sola propuso realizar una movilización el 18 de diciembre. Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que la marcha sea hacia Plaza de Mayo y no al Congreso, ante la expectativa de que el debate legislativo finalmente se postergue para enero. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y derivó en un extenso intercambio entre los dirigentes, que coincidieron en que la protesta deberá replicarse en todas las provincias.

Como primer paso, se resolvió convocar para el próximo martes, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT, con el objetivo de comenzar a organizar la movilización a nivel nacional y definir el alcance del plan de acción que acompañará las próximas semanas de negociación parlamentaria.

Se habló de
CGT Plaza de Mayo Javier Milei Reforma laboral
