La CGT marchará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

Sola advirtió que el proyecto ingresó por el Senado y que el oficialismo pretende sancionarlo antes de fin de año, por lo que pidió que la CGT dé la discusión “artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical. La reforma no va a generar empleo: lo que genera empleo es la inversión”, planteó.

A continuación, Sola propuso realizar una movilización el 18 de diciembre. Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que la marcha sea hacia Plaza de Mayo y no al Congreso, ante la expectativa de que el debate legislativo finalmente se postergue para enero. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y derivó en un extenso intercambio entre los dirigentes, que coincidieron en que la protesta deberá replicarse en todas las provincias.

Como primer paso, se resolvió convocar para el próximo martes, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT, con el objetivo de comenzar a organizar la movilización a nivel nacional y definir el alcance del plan de acción que acompañará las próximas semanas de negociación parlamentaria.