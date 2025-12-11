En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Federico Sturzenegger
Senado
CONGRESO

"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas", respaldó Sturzenegger la modernización laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado reivindicó el proyecto que el Gobierno envió al Senado y afirmó que moderniza convenios de más de 50 años, reduce cargas fiscales y otorga mayor previsibilidad al mercado de trabajo

Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas, respaldó Sturzenegger la modernización laboral
Leé también Nuevos audios de Spagnuolo: apunta contra Sandra Pettovello y tensión con Federico Sturzenegger
En os nuevos audios, Spagnuolo hablar sobre Pettovello y Sturzenegger. (Foto: archivo).

"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas cuyos ingresos habían sido carancheados por la casta", dijo el ministro al compartir en redes sociales un posteo donde analizó el proyecto de Modernización Laboral, elaborado por el Consejo de Mayo.

"Pasamos de un sistema que castiga al que contrata y premia la litigiosidad, a uno que acompaña al que invierte, formaliza y capacita. Actualizamos reglas pensadas para otra Argentina, levantamos trabas que nadie entendía y devolvemos racionalidad a un mercado laboral que la había perdido", reivindicó y destacó que "reducimos la carga fiscal, y subimos la vara en las contribuciones obligacionales que se fueron introduciendo en los convenios".

Según Sturzenegger, los cambios se retraducirán "más empleo y mejores salarios para los trabajadores". Agregó que con la iniciativa, el Gobierno busca "más trabajo formal, menos litigio, más previsibilidad y menos cargas sobre la relación laboral". Para eso, aseguró que no hace falta "tocar derechos básicos como indemnización, aguinaldo, vacaciones, o jornada de 8 horas como se quiso hacer creer".

Los cuatro pilares que Sturzenegger analizó

En el extenso mensaje, el funcionario expuso los cuatro los cuatro pilares del proyecto que busca tratar el oficialismo en las sesiones extraordinarias a las que convocó desde el 10 de diciembre hasta el 31 de ese mes.

Pilar para crear empleo

En cuanto al impacto que la ley tendría en el empleo, Sturzenegger remarcó que "se busca una modernización de las condiciones laborales remozando convenios colectivos en algunos casos de más de 50 años", y explicó que a eso se lo conoce como la "caída de la ultraactividad".

"También se cambia la prelación de los convenios: el inferior -de existir- prevalecerá sobre el superior. Esta vendría a ser una suerte de federalización de la negociación salarial, ahora posible para aquellos trabajadores que sienten que un convenio más general no toma en cuenta las particularidades de su empresa o región", indicó.

"Para ello se facilita la constitución de sindicatos de empresa que es acercar la negociación a los interesados directos que no son otros que los trabajadores de cada empresa", explicó y amplió que también "se baja la carga fiscal para nuevos empleos y se facilita un proceso de blanqueo de trabajadores".

Y por último, sostuvo que "construye un marco más adecuado para los trabajadores de plataformas que hoy trabajaban en un marco de incertidumbre legal".

El pilar para subir el salario

"Se baja la carga fiscal con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro previo financiado con una rebaja de aportes previsionales", afirmó sobre el sistema que reemplazaría a las indemnizaciones en caso de despido. Respecto a la seguridad social, sostuvo que "se reducen las cargas por OOSS (obras sociales) y las cargas laborales para nuevos empleos".

"Para estos últimos la baja de costo fiscal es muy significativa. La caída de la ultractividad también obligará al convenio a revisar los otros ítems y cargas que pesan sobre la relación laboral", expuso.

El pilar para bajar la litigiosidad laboral

El ministro prometió que la reforma generaría "menos litigios". "Por un lado, se pone en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad", remarcó y aseguró que "por otro se implementan una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo apuntados a dar más flexibilidad al trabajador, y evitar las sorpresas judiciales para el empleador".

El pilar para bajar los costos fiscales al trabajo y la producción

Además, señaló que la sanción de la normativa significaría "menores costos fiscales". "El proyecto incluye una serie de mejoras impositivas que mejora la ecuación económica de la producción. Además de la baja en los costos laborales ya mencionados, se baja el impuesto a las ganancias corporativas y se permite la actualización de los quebrantos impositivos", puntualizó.

"También se incorpora un programa de incentivos de inversiones medianas que incluyen amortización acelerada y devolución de IVA", detalló,

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Federico Sturzenegger Senado Congreso Reforma laboral
Notas relacionadas
Reforma laboral: el ministro Sturzenegger anticipó los 4 ejes que quiere el Gobierno
Nuevos cruces entre Sturzenegger y a SADAIC por las "cifras estrafalarias" de los derechos de autor: "la música tiene dueño"
"Paros cero": Aerolíneas cerró un acuerdo con los gremios que garantiza el funcionamiento en temporada alta

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar