"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas", respaldó Sturzenegger la modernización laboral

Los cuatro pilares que Sturzenegger analizó

En el extenso mensaje, el funcionario expuso los cuatro los cuatro pilares del proyecto que busca tratar el oficialismo en las sesiones extraordinarias a las que convocó desde el 10 de diciembre hasta el 31 de ese mes.

Pilar para crear empleo

En cuanto al impacto que la ley tendría en el empleo, Sturzenegger remarcó que "se busca una modernización de las condiciones laborales remozando convenios colectivos en algunos casos de más de 50 años", y explicó que a eso se lo conoce como la "caída de la ultraactividad".

"También se cambia la prelación de los convenios: el inferior -de existir- prevalecerá sobre el superior. Esta vendría a ser una suerte de federalización de la negociación salarial, ahora posible para aquellos trabajadores que sienten que un convenio más general no toma en cuenta las particularidades de su empresa o región", indicó.

"Para ello se facilita la constitución de sindicatos de empresa que es acercar la negociación a los interesados directos que no son otros que los trabajadores de cada empresa", explicó y amplió que también "se baja la carga fiscal para nuevos empleos y se facilita un proceso de blanqueo de trabajadores".

Y por último, sostuvo que "construye un marco más adecuado para los trabajadores de plataformas que hoy trabajaban en un marco de incertidumbre legal".

El pilar para subir el salario

"Se baja la carga fiscal con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro previo financiado con una rebaja de aportes previsionales", afirmó sobre el sistema que reemplazaría a las indemnizaciones en caso de despido. Respecto a la seguridad social, sostuvo que "se reducen las cargas por OOSS (obras sociales) y las cargas laborales para nuevos empleos".

"Para estos últimos la baja de costo fiscal es muy significativa. La caída de la ultractividad también obligará al convenio a revisar los otros ítems y cargas que pesan sobre la relación laboral", expuso.

El pilar para bajar la litigiosidad laboral

El ministro prometió que la reforma generaría "menos litigios". "Por un lado, se pone en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad", remarcó y aseguró que "por otro se implementan una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo apuntados a dar más flexibilidad al trabajador, y evitar las sorpresas judiciales para el empleador".

El pilar para bajar los costos fiscales al trabajo y la producción

Además, señaló que la sanción de la normativa significaría "menores costos fiscales". "El proyecto incluye una serie de mejoras impositivas que mejora la ecuación económica de la producción. Además de la baja en los costos laborales ya mencionados, se baja el impuesto a las ganancias corporativas y se permite la actualización de los quebrantos impositivos", puntualizó.

"También se incorpora un programa de incentivos de inversiones medianas que incluyen amortización acelerada y devolución de IVA", detalló,