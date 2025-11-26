El Gobierno denuncia a un financista cercano al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Vallejo_Tapia_OK

Los investigadores llegaron a la empresa luego de analizar mensajes del principal acusado, Miguel Ángel Calvete, donde se mencionaban operaciones con criptomonedas a través de la aplicación “NEBLOCKSHAIN”, desarrollada por Sur Finanzas. Esa conexión encendió las alertas en la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi, que dispuso nuevas medidas de prueba.

Paralelamente, Vallejo enfrenta otra causa en el fuero Penal Económico por presunto lavado de activos. El expediente se originó tras un reporte de operaciones sospechosas de “Construcciones TAR S.A.”, una de sus compañías. En ese proceso intervienen la jueza María Verónica Straccia y el fiscal Emilio Gueberoff, quienes dispusieron la apertura de información bancaria y tributaria de Vallejo y de otras seis personas y firmas asociadas.

La causa, aún en etapa preliminar, busca establecer la existencia de un entramado de empresas utilizadas para justificar movimientos millonarios sin respaldo documental. Los investigadores consideran que la relación entre Sur Finanzas y el entorno del fútbol profesional resulta un punto clave para entender el circuito del dinero.

¿Qué dice la denuncia del Gobierno?

En las últimas horas trascendió una segunda denuncia que fue interpuesta por el Gobierno a través del ARCA. La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. Se trata de una denuncia penal a Sur Financiera "en cabeza de sus representantes", según confirmaron fuentes oficiales a A24.com.

Se trata de una causa iniciada en abril de 2024, cuando la DGI detectó movimientos sospechosos en por parte de la empresa a través de su billetera virtual. Según plantea la denuncia, no era posible identificar claramente el origen ilícito de los fondos por un total de $818.000 millones.

Por otro lado, se acusa a Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema de financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.