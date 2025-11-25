La desafiante burla de Mario Pergolini al Chiqui Tapia por la polémica del pasillo de espaldas de Estudiantes

“No se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón legítimo de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente, la gente votó“, fundamentó el conductor sobre la copa que tenía en la mano.

Y agregó ante el silencio de todos: “¿No me dejan trunfar? Ok, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”.

Allí todos comenzaron a gritar "dale campeón" y Mario Pergolini remarcó con una fuerte crítica al presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, y la actualidad del fútbol argentino muy cuestionada: “Así somos. Si vamos entre todos sí, si no, no. Me encanta el ‘no fútbol’, el ‘no campeonato’, el no nada. El concepto AFA del fútbol me gusta”, concluyó picante.

Qué dijo el árbitro del partido sobre el gesto del plantel de Estudiantes a Rosario Central

Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro que terminó con triunfo 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central, habló con ESPN y aclaró que no fue notificado previamente sobre la postura que adoptaría el plantel del pincha durante la ceremonia de ingreso.

“No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos. Después, sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque me lo dijo después Fatura Broun”, explicó el árbitro.

Y luego agregó: “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una acción que no me compete en nada. Elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.

Dóvalo elevó su informe de lo sucedido tras la finalización del partido y ahora el Tribunal de Disciplina de la AFA y la Liga Profesional deberá determinar si habrá algún tipo de sanción económica al club o deportiva para los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas al equipo rival.

Se espera que la Liga Profesional emita un comunicado en los próximos días donde explicará su postura sobre lo ocurrido, detalle la evaluación del informe arbitral y confirme si habrá sanciones para el Pincha.