La desafiante burla de Mario Pergolini al Chiqui Tapia por la polémica del pasillo de espaldas de Estudiantes

El sorpresivo título otorgado a Rosario Central como campeón de liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual sumado a los polémicos arbitrajes en varios partidos pusieron a la AFA en el centro de la polémica y críticas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El conductor Mario Pergolini abrió Otro día perdido con un trofeo en la mano ante la polémica que generó el título a Rosario Central y el pasillo de espaldas que le hizo Estudiantes.
El sorpresivo título otorgado a Rosario Central como campeón de liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual sumado a los polémicos arbitrajes en varios partidos pusieron a la AFA en el centro de la polémica y críticas.
En Otro día perdido (El Trece), Mario Pergolini abrió su programa del lunes ingresando al estudio con un trofeo en la mano y se hizo eco del tema del momento en el mundo futbolero.
"¿Puedo preguntar de qué es esa copa?", le consultó Agustín Rada Aristarán. A lo que el conductor comentó con total ironía: “Me nombraron mejor conductor hispano parlante Sub-70 de los últimos seis meses”.
Inmediatamente, todos los integrantes del programa y el público presente en el estudio se pusieron de espaldas y Pergolini comentó: “Ah, me hacen la gran Estudiantes", haciendo referencia al gesto de los jugadores del Pincha en el partido frente a Central, cuando hicieron el pasillo de campeones pero de espaldas, en clara señal de protesta al título otorgado a último momento al club rosarino.
“No se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón legítimo de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente, la gente votó“, fundamentó el conductor sobre la copa que tenía en la mano.
Y agregó ante el silencio de todos: “¿No me dejan trunfar? Ok, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”.
Allí todos comenzaron a gritar "dale campeón" y Mario Pergolini remarcó con una fuerte crítica al presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, y la actualidad del fútbol argentino muy cuestionada: “Así somos. Si vamos entre todos sí, si no, no. Me encanta el ‘no fútbol’, el ‘no campeonato’, el no nada. El concepto AFA del fútbol me gusta”, concluyó picante.
Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro que terminó con triunfo 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central, habló con ESPN y aclaró que no fue notificado previamente sobre la postura que adoptaría el plantel del pincha durante la ceremonia de ingreso.
“No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos. Después, sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque me lo dijo después Fatura Broun”, explicó el árbitro.
Y luego agregó: “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una acción que no me compete en nada. Elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.
Dóvalo elevó su informe de lo sucedido tras la finalización del partido y ahora el Tribunal de Disciplina de la AFA y la Liga Profesional deberá determinar si habrá algún tipo de sanción económica al club o deportiva para los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas al equipo rival.
Se espera que la Liga Profesional emita un comunicado en los próximos días donde explicará su postura sobre lo ocurrido, detalle la evaluación del informe arbitral y confirme si habrá sanciones para el Pincha.