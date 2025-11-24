La tajante decisión de la AFA que complica a Estudiantes tras el pasillo polémico ante Rosario Central

El caso de Estudiantes volvió a poner esta regla bajo la lupa, ya que el propio documento cita que el protocolo debe realizarse “conforme a los principios del juego limpio y los valores de la AFA”. El incumplimiento, según el Tribunal, requiere una evaluación disciplinaria, aunque en lo que va del año no todos los clubes acataron la obligación: Central Córdoba, por ejemplo, no realizó el pasillo a Independiente Rivadavia el 10 de noviembre en Mendoza.

La protesta del Pincha generó una fuerte respuesta institucional, alimentada además por el informe arbitral de Pablo Dóvalo, que registró lo sucedido. El episodio profundiza la tensión entre Verón y la dirigencia de AFA, una relación que ya venía desgastada.

Mientras tanto, Estudiantes deberá concentrarse en lo deportivo. En los cuartos de final del Torneo Clausura enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de eliminar a San Lorenzo en un partido marcado por el polémico arbitraje de Nazareno Arasa. El capítulo disciplinario, sin embargo, promete seguir sumando tensión.