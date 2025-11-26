AFA vs. Estudiantes: la trama detrás del PDF falsificado, la defensa del Pincha y la sanción que podría recibir

La AFA, ahora sí, respondió en tono de guerra. Sacó a relucir la norma -supuestamente de enero de 2025- para decir que estaba en marcha una sanción para el club platense por no respetar las reglas que impone la entidad que rige nuestro fútbol. Sin embargo, esta última medida desató un escándalo: gracias a una investigación que se generó en las redes sociales, se descubrió que el documento citado por la AFA habría sido adulterado, lo que dio inicio al llamado "PDF Gate". ¿Y ahora?

PDF Gate: ¿una resolución de enero o del domingo a la noche?

Verón, y el actual capitán del plantel de Estudiantes, Santiago Núñez, recibieron una intimación de la AFA para realizar un descargo ante su insubordinación. No respetaron el espíritu del "pasillo de los campeones". Más grave aún, la entidad que dirige el "Chiqui" Tapia explicó que la resolución 6615 indicaba cómo debía hacerse ese "cordón de honor": los jugadores rivales deben mirar al paso de los campeones.

Pero el escándalo estalló inmediatamente. La resolución, efectivamente, se aprobó el 21 de enero de este año. Pero el texto era otro. En ese momento se olvidó de clarificar lo obvio: cómo se deben formar los jugadores en ese "pasillo". El punto en cuestión es que este nuevo documento sí lo marcaba taxativamente.

Este ida y vuelta despertó sospechas y generó una suerte de investigación en redes sociales. Así, algunos usuarios y periodistas especializados lograron ingresar a la "metadata" de esa resolución. Ahí queda grabada la información clave de cualquier elemento que se crea con una computadora. Especialmente, cuándo se redactó y cada modificación que se realiza.

Así fue que se logró determinar que la resolución 6615 se redactó en enero, pero, curiosamente, el documento se modificó recientemente en esa parte clave: la que aludía a cómo formarse ante el club campeón.

fecha del cambio La fecha en que se "creó o modificó" la resolución de la AFA. (foto: Gentileza Olé)

Allí se puede ver que el día 23 de noviembre de 2025, se "creó" el archivo y dos segundos después, se marcó una modificación. Lo que se comprobó fue que la resolución 6615 de enero dio paso a otra, con el mismo número, aunque modificada en este último fin de semana. Justo cuando Estudiantes no solo hizo el "espaldazo", sino que además le ganó por 1 a 0 al "campeón de la Liga", Rosario Central, y lo eliminó del torneo en juego. Así, la sanción de la AFA, que iba sobre rieles "institucionales", parecía descarrilar.

AFA y cambio de fecha Los documentos que se modificaron para que la AFA vaya contra el "espaldarazo" de Estudiantes. (foto: A24.com)

¿Sanción justa o arbitraria? ¿La norma existe o se modificó especialmente?

Tras la citación del Tribunal de Disciplina para que el club realice su descargo por incumplir con el protocolo correspondiente, Estudiantes comenzó a preparar su defensa, que tiene lo que equivaldría a un "gol en el último minuto". Si la AFA insiste en la sanción, la respuesta será contundente. Para el club platense, la modificación de la resolución 6615 configura un "delito informático".

Verón y Tapia Verón vs. Tapia. La pelea que detrás del PDF Gate, muestra el complejo mundo de la AFA. (Foto: A24.com)

Si en la Justicia se pueden sopesar las faltas o delitos, está claro que dar la espalda en una celebración es menos grave que modificar ilegalmente una norma, solo para aplicarla en el momento en que se necesita.

La entidad de Viamonte (que ahora mudó las oficinas principales al predio de Ezeiza) habría incurrido en un "delito cibernético" al publicar un boletín que, según aseguran en el Pincha, no figuraba en la web de la entidad madre del fútbol argentino en los días previos.

Según exponen en Estudiantes, el boletín 6625, que especifica cómo debe ser el pasillo de reconocimiento a los campeones y su eventual sanción en caso de no realizarlo, fue creado y editado el 23 de noviembre a las 19:21 horas. Es decir, una vez que ya había finalizado el encuentro en el Gigante de Arroyito.

El campeonato de Central se definió con el "acumulado" ya terminado, sin que nadie supiera que configuraba un torneo. La norma del PDF Gate siguió un camino similar: se "creó" luego del "espaldazo y la eliminación de Central".

Ahora, todo parece indiciar que se le complica mucho a la Asociación del Fútbol Argentino ir contra Estudiantes, su dirigencia y sus jugadores. De todos modos, el fantasma de un castigo sigue sobrevolando. Las próximas horas serán clave.