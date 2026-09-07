Un ministro de Netanyahu pidió reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas y sancionar al Reino Unido

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí… — (@itamarbengvir) September 7, 2026

En ese sentido, el ministro se dirigió directamente al premier israelí. “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, afirmó.

El reclamo de Ben-Gvir y las declaraciones de Trump

El pedido del funcionario israelí se produjo pocos días después de que Donald Trump pusiera en duda la posición histórica de Estados Unidos respecto de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El episodio ocurrió el 31 de agosto, cuando un periodista le preguntó al presidente estadounidense por su respaldo al Reino Unido frente al reclamo argentino por el archipiélago.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump ante la prensa en el Despacho Oval, en una declaración que abrió interrogantes sobre una eventual modificación de la postura de Washington.

Donald Trump busca que el Reino Unido eleve su gasto militar al 5% de su PBI en el marco de los compromisos asumidos dentro de la OTAN.

En paralelo, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de medidas destinadas a reforzar la estrategia argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, orientado a la explotación petrolera en la zona del archipiélago.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno argentino se encuentra la aplicación de sanciones contra empresas y personas que participen en actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas.