Una de las grandes empresas petroleras comunicó que no participará de proyectos en las Islas Malvinas

“SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la compañía. Además, remarcó: “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

Qué establece el decreto de Javier Milei sobre Malvinas

El decreto firmado por Javier Milei designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento para acelerar la investigación y eventual aplicación de sanciones contra personas y compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La normativa alcanza a los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De acuerdo con el nuevo procedimiento, los organismos públicos deberán informar posibles infracciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado un sumario, las personas o empresas investigadas contarán con diez días para presentar su descargo.

La medida forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno para endurecer los controles sobre las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos de exploración y explotación petrolera en el Atlántico Sur.

El Gobierno inició procedimientos contra 45 personas y empresas por Malvinas

La decisión de SLB se produjo además después de que el Gobierno informara que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente indicó que el objetivo es determinar si los involucrados violaron las prohibiciones contempladas en el artículo 2° de la Ley 26.659.

Según explicó el Ejecutivo, las actuaciones no alcanzarán únicamente a las petroleras que presuntamente desarrollan actividades en la plataforma continental sin autorización argentina, sino también a sus accionistas y a las empresas proveedoras de servicios que permitan llevar adelante esas operaciones.

Las Islas Malvinas hoy.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, sostuvo el Gobierno.

En el comunicado oficial, la administración de Milei volvió a reivindicar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y cuestionó el avance de proyectos destinados a explotar los recursos naturales de la zona.

El Ejecutivo aseguró que las nuevas sanciones buscan enviar “un mensaje claro hacia el mundo” y advirtió que la Argentina utilizará las herramientas previstas por la legislación nacional contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos sin autorización del país.