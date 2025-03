El Gobierno denunciará a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos por los incidentes en el Congreso

Por lo tanto el Gobierno cree que la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no actuó como debía, por lo que Andrade se manejó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley.

El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.

IBNLSIQSIVHTDGJCFQ2FXPPFVM.avif La Policía detuvo a 114 personas durante la marcha del miércoles (Foto: AFP)

Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

La jueza Karina Andrade defendió su decisión

“Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, respondió la jueza Andrade y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "‘derecho baluarte' del sistema democrático”.

La magistrada, en su fallo, detalló que las fuerzas de seguridad omitieron información trascendental para considerar si una persona puede o no permanecer privada de su libertad: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.