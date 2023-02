El Gobierno dio detalles sobre la cumbre en Merlo y remarcó la intención de mantener la unidad

En ese sentido, dijo que "el objetivo de anoche, con una cantidad importante de intendentes, dirigentes del peronismo, por indicación también del presidente de la Nación, es iniciar una etapa marcada por preservar la unidad y ganar las elecciones”, afirmó en Radio 10.

katopodis-alberto.jpg El Gobierno adelantó detalles de la reunión en Merlo y remarcó la intención de mantener la unidad (Foto: archivo).

“No escuché proponer a nadie en la reunión de anoche que la alternativa sea ir con dos proyectos diferentes. Todos los que estuvimos ayer en Merlo tenemos una gran responsabilidad, todos tenemos que trabajar para que el macrismo no vuelva a gobernar a la Argentina", sostuvo Katopodis. Y en relación con la oposición, indicó: “El límite es que no haya festejos en la tribuna de enfrente. Si cuando discutimos aplauden desde la oposición, no estamos siendo inteligentes”.

En ese marco, agregó: "Ayer hubo un grado de madurez y de comprensión, estamos gobernando y tenemos que ganar las elecciones. Lo viene planteando el Presidente, la necesidad de reafirmar la unidad del Frente de Todos". De todos modos, admitió los “ruidos, matices y tensiones” que hay en el espacio oficial.

Mientras aumenta la presión del kirchnerismo y del Frente Renovador para que Fernández convoque a una mesa política, Katopodis fue tajante: “Ninguno de los que estuvimos ayer va a poder mirar para otro lado si nosotros no garantizamos un triunfo”.

La interna en el Frente de Todos

La tensión comenzó días atrás, cuando el ministro del Interior, Wado de Pedro, no fue invitado a la reunión que el jefe de Estado y su par brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, mantuvieron con organizaciones de derechos humanos. De Pedro hizo trascender su enojo y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cercana a Fernández, fue la primera en lanza una crítica: "O estás adentro o estás afuera", dijo a medios de Mar del Plata.

Otro funcionario que salió a cuestionar al hombre de Cristina Kirchner fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En declaraciones a AM750, Fernández aclaró que no tiene "ningún problema personal con Wado", pero admitió que le pareció "un horror lo que dijo".

eduardo-wado-de-pedro-20210910-1228478.jpg Interna en el Frente de Todos: Wado de Pedro no fue invitado a la reunión que el jefe de Estado mantuvo con Lula y organizaciones de DD.HH. y reveló su malestar (Foto: Telam).

"¿Desde cuándo el Presidente le tiene que dar explicaciones a él?", planteó y recordó: "Cuando él se fue el día que Lula ganó, nadie del Gobierno le dijo nada. Al día siguiente, cuando el Presidente viajó a esa reunión con Lula y fue invitado a un almuerzo, el Presidente lo incluyó a Wado para que participara".

Según señalaron fuentes cercanas a Wado de Pedro a A24.com, el Presidente lo excluyó de la reunión porque lo ve como potencial candidato del kirchnerismo alineado a la vicepresidenta y a La Cámpora, en el marco de las disputas en el Frente de Todos por la sucesión presidencial.