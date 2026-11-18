La decisión representa una marcha atrás frente a una de las concesiones que la Casa Rosada había negociado con gobernadores aliados para garantizarse respaldo legislativo.

La modificación fue anunciada por Patricia Bullrich durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El oficialismo busca ahora conseguir las firmas que le permitan emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto con el objetivo de avanzar en el calendario legislativo previsto para las próximas semanas.

“Hemos decidido, entre todos, volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”, sostuvo Bullrich al comunicar que las listas de adhesión o colectoras quedarían fuera del proyecto.

La marcha atrás con las colectoras y la negociación con los gobernadores

La incorporación de las colectoras había sido uno de los principales instrumentos de negociación del Gobierno con mandatarios provinciales, especialmente gobernadores radicales que reclamaban herramientas para preservar su autonomía electoral y facilitar acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

Las listas colectoras configuran el mecanismo que permite que un mismo candidato presidencial pueda recibir adhesiones de diferentes listas legislativas. De esa manera, los gobernadores aliados podían mantener sus propias estructuras electorales y respaldar una candidatura nacional sin quedar obligados a integrar una única boleta.

Sin embargo, la propuesta generó resistencias entre distintos sectores políticos y terminó convirtiéndose en un obstáculo para el objetivo central del oficialismo: suspender las PASO. Ante la falta de consenso, la Casa Rosada resolvió retirar ese capítulo y concentrar la discusión en las primarias.

Alejandra Vigo y los senadores indecisos, claves para conseguir el dictamen

La decisión apuntó especialmente a convencer a los legisladores que todavía no habían definido su posición. Entre ellos aparece el radical catamarqueño Flavio Fama y, fundamentalmente, la cordobesa Alejandra Vigo, quien había cuestionado con dureza la incorporación de las colectoras.

La senadora había advertido que ese mecanismo podía distorsionar la representación política y vulnerar disposiciones constitucionales sobre la elección de representantes en el Senado.

“Querer hacer una colectora porque los tiempos para los acuerdos electorales apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que fija la Constitución. No hay forma de interpretarlo de otra manera”, había señalado.

El oficialismo había llegado a la reunión anterior con ocho firmas confirmadas sobre las diez necesarias para conseguir dictamen en una comisión integrada por 19 legisladores. La eliminación de las colectoras busca acercar las posiciones y superar ese primer obstáculo parlamentario.

Qué otros cambios incluye la reforma electoral

Bullrich también anticipó modificaciones vinculadas con el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, para la que se establecería un tope del 50%, además de cambios relacionados con los candidatos al Mercosur.

Otro punto importante es la diferencia entre la duración de las modificaciones: la suspensión de las PASO regiría exclusivamente durante 2027, mientras que el resto de los cambios contemplados en la reforma, entre ellos Ficha Limpia, tendría carácter permanente.

De esta manera, el Gobierno busca separar la medida que considera prioritaria de los demás capítulos de la reforma política, que habían generado cuestionamientos y dificultado las negociaciones.

El Gobierno retiró la idea de las listas colectoras para sumar voluntades que permitan suspender las PASO. (Foto: Gentileza diario el Norte)

El objetivo de la Casa Rosada: llegar a las elecciones de 2027 sin PASO

La suspensión de las primarias constituye una de las apuestas políticas centrales de Milei de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. El oficialismo considera que eliminar esa instancia permitiría reducir costos electorales y modificar el escenario de competencia entre las distintas fuerzas políticas.

Para el peronismo, en cambio, las PASO representan una herramienta importante para ordenar sus internas y resolver disputas de liderazgo y candidaturas sin trasladar necesariamente esos conflictos a la elección general.

Con la eliminación de las colectoras, la Casa Rosada resigna una concesión que había ofrecido a sus aliados provinciales para intentar asegurar el objetivo principal. La negociación en el Senado será determinante: el Gobierno necesita transformar los acuerdos políticos en firmas concretas para conseguir dictamen y posteriormente reunir los votos en el recinto.