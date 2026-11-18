La expectativa del mundo Boca en la antesala de la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla sumó en las últimas horas un condimento esotérico que despertó la ilusión de los simpatizantes. Federico Pertusati, el astrólogo que cobró notoriedad tras acertar distintos resultados de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, dio a conocer su pronóstico para el duelo decisivo en territorio colombiano y anticipó un desenlace favorable para el conjunto de la Ribera.