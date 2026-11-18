La palabra de Pertusati adquirió especial repercusión entre los hinchas debido a los antecedentes recientes que respaldan sus lecturas deportivas. Durante la última Copa del Mundo, el especialista ganó popularidad luego de publicar una serie de vaticinios en los que acertó que los triunfos de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza serían ajustados, además de anticipar con precisión el desarrollo de la semifinal ante Inglaterra, encuentro en el que había previsto que el conjunto europeo dominaría la mayor parte de los noventa minutos antes de que la Albiceleste recobrara fuerzas en el tramo final.