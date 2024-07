El Gobierno elimina una tasa aeroportuaria para un determinado tipo de pasajeros

De esta manera, la mencionada tasa se cobrará únicamente a “los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina, a bordo de aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

Al argumentar la decisión, el texto oficial expuso que “resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas”.

En este sentido, indicó que “en observancia del principio de cielos abiertos, a fin de avanzar en la facilitación del trámite del transporte aeronáutico, resulta necesario limitar las actividades alcanzadas por el pago de Tasa de Seguridad de la Aviación, que pasará a ser aplicada solo a los pasajeros que embarquen en aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

En tanto, precisó que “los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa”.

El valor del tributo es el siguiente:

Vuelos internacionales: US$1,40 por cada pasajero;

por cada pasajero; Vuelos regionales: US$1,40 por cada pasajero;

por cada pasajero; Vuelos de cabotaje: $260 por cada pasajero.

Se eliminó el pago de la tasa de seguridad aérea: a quiénes beneficia

En los considerandos de la resolución, la medida beneficia a aquellos pasajeros que embarquen en “aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y todo otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular”.

La tasa de seguridad de la aviación corresponde al servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos. Este impuesto impacta en el precio final de los pasajes de avión.

psa vuelo.jpeg La tasa de seguridad de la aviación corresponde al servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los aeropuertos

Por otra parte, el Gobierno aumentó este lunes un 22,3% la tasa de protección al vuelo en ruta y la tasa al apoyo al aterrizaje del 22,3% para destinos internacionales. El valor de ambos aranceles estaban congelados desde 2018.