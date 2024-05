El Gobierno estima que el paro tendrá un costo de más de US$500 millones en la economía

De acuerdo a lo que trascendió, fuentes del ministerio de Economía indicaron que "el cálculo tomando el producto bruto mensualizado y haciendo supuestos de adhesión que consideramos razonable daría unos US$ 520 millones de costo”. Por su parte, el Instituto de Economía de la UADE proyectó que el costo económico de este paro sería de $ 489.272 mil millones o US$ 544 millones.

El Gobierno rechazó el paro de la CGT

El Poder Ejecutivo decidió descontarles el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar por el paro general.

La determinación que llevó adelante el Gobierno fue confirmada este jueves por la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”.

En ese marco, el portavoz presidencial explicó que 6.593.000 personas hoy no tienen el servicio de transporte para ir a sus trabajos, que 4.000.000 de usuarios no pueden viajar en colectivo en el AMBA y 1.500.000 en el interior.