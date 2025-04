El Gobierno expectante por la reunión del directorio del FMI y la aprobación del acuerdo

fmi milei.jpg

De esta manera, la administración de Milei cierra las negociaciones con el FMI por un nuevo acuerdo que incluyó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 publicado el 10 de marzo y confirmado por la Cámara de Diputados, después de intensas negociaciones con la oposición "dialoguista", con 129 votos afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones.

Así, Milei espera que en la reunión prevista de este viernes en Washington, el board (directorio) del FMI termine de sellar el nuevo acuerdo de financiamiento de Facilidades Extendidas para la deuda argentina. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a A24 que esperan "el mayor desembolso y lo más rápido posible" para recomponer las reservas del Banco Central y acelerar la salida del cepo.

En la Casa Rosada especulan con que el primer desembolso sea de entre US$10 mil y US$12 mil millones. Ya antes habían acordado con el staff del Fondo que el acuerdo total será de 20.000 millones de dólares a financiar en 4 años. Así, en el primer tramo llegaría más del 40% que había anunciado, en una primera instancia, la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Todo se concretaría durante "los primeros días de mayo".

En declaraciones a A24, el economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, remarcó: "No cabe duda que el directorio del Fondo Monetario que va a aprobar el crédito por US$ 20 mil millones" y planteó que la incógnita "es de cuánto va a ser el monto inicial, es decir, de los US$ 20 mil millones cuánto llega en el día uno"

"De la información que tengo de colegas de Washington es que va a ser un desembolso importante. Probablemente esté entre US$ 10 mil millones y los US$ 12 mil millones", adelantó en sintonía con los trascendidos de la Casa Rosada.

Las especulaciones sobre el tipo de cambio

Ante las especulaciones de una salida del cepo cambiario con un programa monetario que contenga un sistema de "bandas de flotación cambiaria", en el Gobierno ratificaron la decisión de Milei de no devaluar.

"Lo que está claro y no va a suceder nunca, es que este gobierno vaya a devaluar. Cuando se salga del cepo, el mercado será el que le ponga el precio al dólar", dejó trascender además una fuente cercana al jefe de Estado consultada por A24.com, en medio de las especulaciones sobre los cambios en el programa monetario.

El hermetismo responde no solo a la espera de una decisión formal del directorio del Fondo, sino también a la necesidad de evitar más expectativas sobre una inminente salida del cepo en medio de la crisis financiera global, derivada de la suba de aranceles de Trump. En la Argentina, cayeron las acciones y se vio una suba del dólar y del riesgo país, que puso al Banco Central en la disyuntiva de tener que vender y quedar con reservas al límite de los 25.000 millones de dólares.

El comunicado del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó el martes por la noche que se puso de acuerdo con las autoridades argentinas "a nivel técnico" sobre un programa económico integral, que implicaría un desembolso de 20.000 millones de dólares con un plazo de 48 meses. Lo consensuado tendrá que ser también aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo.

"El acuerdo se basa en el impresionante progreso inicial de las autoridades en la estabilización de la economía, sustentado en un sólido ancla fiscal, que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y los indicadores sociales", indicó esta noche el FMI en un comunicado en el que precisó que se trata de un "Servicio Ampliado" por un total de 15.267 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y que el monto total equivale al 479% de la cuota del país.

"El programa respalda la siguiente fase de la agenda de estabilización y reformas de Argentina, cuyo objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y generar un crecimiento sólido y más sostenible, a la vez que se gestiona el contexto mundial más complejo", destacó