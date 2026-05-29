Javier Milei podría volver a viajar a Estados Unidos para acompañar a Trump en los festejos por el Día de la Independencia

Javier Milei recibió al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada, junto a un grupo de legisladores estadounidenses.Foto Presiencia.

En ese marco, Milei también recibió este viernes a la Cámara de Farmacéuticos internacionales, que anunciaron inversiones por unos U$$ 8.000 millones para la producción de fármacos en el país.

De concretarse, finalmente será la visita número 17 de Milei a los EE.UU. a partir de una invitación de Donald Trump, para los actos por el 4 de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2060393530816606229?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. pic.twitter.com/Z9nQp414Om — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2026

La misma coincidirá con la previa a la realización del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, cerca del Presidente habían señalado que no tiene previsto ningún miembro del Gobierno asistir a los partidos de la Selección argentina.

El presidente junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos integrada por Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte.

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También participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Dr. Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.