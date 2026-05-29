Javier Milei podría volver a viajar a Estados Unidos para acompañar a Trump en los festejos por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei evalúa volver a viajar a los Estados Unidos para participar de los festejos por el 250° aniversario del Día de la Independencia, organizados por el presidente Donald Trump, previstos para el próximo 4 de julio.
Milei espera la invitación formal de Trump para viajar a los festejos del 4 de julio en EE.UU., después de recibir al embajador Peter Lamelas y a legisladores norteamericanos, en Casa Rosada.
El presidente viajaría a Estados Unidos en coincidencia con el desarrollo del Mundial, aunque no asistiría a los partidos de la Selección. (Foto: Reuters).
El presidente Javier Milei evalúa volver a viajar a los Estados Unidos para participar de los festejos por el 250° aniversario del Día de la Independencia, organizados por el presidente Donald Trump, previstos para el próximo 4 de julio.
Así lo dejaron trascender fuentes del gobierno este viernes, luego de que Milei recibiera en su despacho de la Casa Rosada al embajador de EE.UU. en Buenos Aires, Peter Lamelas, que llegó acompañado por un grupo de legisladores norteamericanos.
Milei busca acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno. El tratado quedó paralizado a raíz de un fallo de la Corte de Justicia norteamericana, que frenó la política de aranceles de Trump. En el plano local, el Gobierno argentino demora el envío del entendimiento al Congreso para su ratificación y entrada en vigencia.
En la misma línea, se encuentra demorado en el Congreso el tratamiento de la reforma a la ley de Patentes, otro de los requisitos firmados en el acuerdo comercial con EE.UU., que generó polémica entre los farmacéuticos locales.
En ese marco, Milei también recibió este viernes a la Cámara de Farmacéuticos internacionales, que anunciaron inversiones por unos U$$ 8.000 millones para la producción de fármacos en el país.
De concretarse, finalmente será la visita número 17 de Milei a los EE.UU. a partir de una invitación de Donald Trump, para los actos por el 4 de julio.
La misma coincidirá con la previa a la realización del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, cerca del Presidente habían señalado que no tiene previsto ningún miembro del Gobierno asistir a los partidos de la Selección argentina.
El presidente junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos integrada por Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte.
También participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Dr. Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.