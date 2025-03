El Gobierno le contestó a Kicillof por los fondos para Bahía Blanca: "Una estupidez"

"Nunca entendió muy bien cómo se hacen esos acuerdos. Nosotros trabajamos en que los recursos del Gobierno lleguen correctamente y rápido a Bahía Blanca. Sería bueno preguntarle al gobernador si partidas como las de la pauta oficial ya fueron destinadas a Bahía Blanca o la siguen consumiendo en medios", agregó.

el-vocero-presidencial-manuel-adorni-en-una-conferencia-de-prensa-en-casa-rosada-foto-presidencia-ODXITSPSGZDD3DQINFHMPZORKY.avif

Al mismo tiempo, Adorni negó que Kicillof le haya pedido una reunión al Presidente. “No hay ningún pedido del gobernador para reunirse con el Presidente. Si está pedido, el Presidente no tiene problemas de reunirse con cualquier gobernador”, aclaró en su habitual conferencia de prensa.

En tanto, el vocero se refirió al caso de Laura Belén Arrieta, la integrante del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Buenos Aires y que el pasado 25 de febrero, según una denuncia periodística, arribó a Aeroparque desde Miami sin que su equipaje fuera debidamente controlado.

“Es extraño que a alguien que no tiene relación con el Gobierno y que solo tiene vida privada la involucren en un hecho que no solo no existió, sino que no tiene por qué pasar por esta situación una ciudadana que nada tiene que ver con el Gobierno”, respondió Adorni.

Adorni sobre la marcha de los barrabravas en apoyo a los jubilados

Al ser consultado sobre la marcha de jubilados que se realizará esta tarde, y que contará con la presencia de barrabravas de algunos clubes de fútbol, Adorni señaló: "La marcha de los barrabravas no es más que eso. Una marcha de corte seguramente de izquierda kirchnerista con baja o nula convocatoria de los jubilados. La convocatoria de barrabravas poco tienen que ver con el reclamo de los jubilados. De igual manera, apelamos a que todo se desarrolle con normalidad, sin violencia ni agresión, de manera ordenada, tal cual marca la ley y los protocolos".