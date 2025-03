"Botón muteador" y "Gran Hermano periodístico": el plan de Adorni para las conferencias

Embed

Adorni, sobre el “botón muteador”

En referencia al “botón muteador”, Adorni sostuvo inicialmente que le parecería “divertido” tener la posibilidad de implementarlo, aunque luego destacó que su verdadera utilidad sería para evitar cruces entre los periodistas y los empleados de Casa Rosada que otorgan el micrófono para realizar preguntas.

“Leí la nota y por ahí lo tomo al tema del botón muteador. No lo vería mal, lo analizamos. Me parce divertido tener un botón para cuando la repregunta hace que sus propios compañeros sostienen que se les está quitando lugar, me parece relevante”, dijo.

“Es para que cuando le arrancan el micrófono de la mano a gente que trabaja en Casa Risada, no se pueda hacer más. Lo importante es la información, no el ida y vuelta con los periodistas”, sostuvo.

Además, anticipó más cambios en las conferencias, aunque no se especificó si hacía referencia a la inclusión de influencers y youtubers y a los códigos de vestimenta que circularon en las últimas horas.

“La idea es que la sala de prensa sea más profesional y que ustedes estén más cómodos es importante. Dentro de eso tiene que estar la libertad de prensa”, agregó el vocero.

“Gran hermano periodístico” y otros cambios

“Estamos pensando en un esquema porque los periodistas sean elegidos por la gente. Que la gente se sienta representada y que ustedes puedan hacer el trabajo para sus medios y para la gente”, dijo.

Adorni agregó que desde la vocería se busca hacer un “cambio bastante importante” en la forma en que se brindan las conferencias.

“Estoy buscando un esquema donde la gente pueda decidir quien se va quien se queda”, dijo. “Un gran hermano periodístico”, agregó, asintiendo la sugerencia del nombre que hizo uno de los periodistas presentes.

Además, desde la Casa Rosada se evalúa la posibilidad de abrir las conferencias de prensa a influencers y youtubers, siguiendo un modelo similar al implementado durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

En paralelo, se evalúa exigir a los periodistas acreditados la demostración de estar “en relación de dependencia con su medio”, con el fin de asegurar que cuenten con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

De concretarse, estas modificaciones representarían cambios sustanciales en la modalidad de las conferencias de prensa en Casa Rosada, las cuales hasta el momento contaban con pocas reglas más allá del sorteo para determinar quiénes pueden formular sus preguntas a Adorni.