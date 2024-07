El Gobierno le respondió al FMI tras su pronóstico y dijo ver "signos de reactivación económica"

La proyección del FMI de la caída de la actividad económica "no complica para nada la posibilidad de nuevo acuerdo con el Fondo. Las intenciones de llegar a un nuevo acuerdo están intactas. Más allá del inicio de la discusión formal, estamos sobre cumpliendo las metas", respondió el vocero de Milei en conferencia de prensa este martes en Casa Rosada.

"La caída de la actividad no es nada que sorprenda a nadie. Más allá del número final, el Fondo suele publicar sus proyecciones, y por supuesto que este iba a ser un año donde la contracción económica iba a estar presente", admitió el vocero presidencial.

Adorni intentó relativizar la proyección de recesión -un tema que el Gobierno busca relativizar- y la comparó con "otros ajustes o correcciones en el pasado".

"En 2020 la economía cayó el 2%; en el 2002, la retracción fue del 11%. Para toda la basura que hemos sacado de abajo de la alfombra, la proyección de la caída de 3,5% era previsible", dijo Adorni.

En ese marco, el funcionario destacó que "está claro que son proyecciones y que todavía falta la mitad del año por delante", y planteó la visión contraria del Gobierno, al señalar que "hay signos de recuperación".

"Estamos empezando a ver algunos síntomas de reactivación del salario promedio real, el campo, la pesca y la minería. Tenemos fe en que esto se va a ir acelerando y la economía se empiece a recuperar", señaló Adorni.

El debate por la recesión se da en otra jornada donde el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y la volatilidad del dólar, tras las nuevas medidas de política monetaria anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Argentina afronta este martes el último pago de amortización del programa vigente con el organismo, que vence en noviembre de 2024.

La Casa Rosada desmintió nerviosismo por el dólar y el riesgo país: "Nuestra única obsesión es el peso"

Tras ratificar que el Gobierno "está haciendo todo lo necesario para levantar lo más rápido posible el cepo", Adorni, salió a aclarar que a Javier Milei y su equipo económico "no le preocupa ni desvela el valor del dólar ni el riesgo país".

Lo dijo en medio de otra jornada de nerviosismo en el mercado cambiario, mientras el Gobierno puso en marcha la nueva política monetaria de emisión cero, con la intervención en los dólares financieros, con la que logró una baja abrupta del dólar Blue y el CCL este lunes, pero de suba del riesgo país y caída de las acciones argentinas.

“Ayer llamo la atención la abrupta caída de dólares financieros. No hubo ninguna intervención porque de repente se derrumbaron los dólares financieros, eso nos llamó la atención", afirmó Adorni este martes al ser consultado por periodistas acreditados en Casa Rosada sobre la crisis cambiaria y monetaria y los reclamos de salida del cepo.

"A nosotros no nos importa el valor del dólar, no nos ocupa ni preocupa el riesgo país", enfatizó el vocero y pidió "no ver la foto de un día sino la película completa".

"Nosotros, desde hace mucho tiempo, tenemos un problema con el peso y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, profundizar la absorción y limpieza de pesos, y terminar con la última canilla que había para la emisión. En lo que pase día a día, nosotros no intervenimos", aseguró, tras afirmar que con las últimas medidas esperan "darle la estocada final a la inflación y que el resto de las variables se corrijan".

Adorni dijo que "desde el 10 de diciembre estamos todas las semanas desarmando un nudo distinto para acercarnos al levantamiento del cepo que, como dijo el Presidente, se va a hacer cuando el balance del BCRA esté solucionado. Gran parte de ese trabajo se ha hecho, se han limpiado los pasivos remunerados, se ha cortado el déficit fiscal, hay superávit fiscal financiero, algo impensado en Argentina".

Y remarcó que "el fin de semana se cortó última canilla emisión de pesos por comercio internacional y queda por solucionar el famoso tema de los puts".

En ese marco, Adorni anticipó que "los bancos, que tienen muy buena predisposición para terminar de solucionar el tema, probablemente en los próximos días logren tener novedades respecto a eso" para poder avanzar en el levantamiento del cepo cambiario.