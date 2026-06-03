En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
Fuego
Fuego

Voraz incendio en Lugano: el fuego consumió una casa y una mujer tuvo que ser asistida

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego consumió de manera generalizada una vivienda precaria construida con madera y chapa.

Banner Seguinos en google DESK
Incendio en Lugano: el fuego consumió una casa de chapa y madera y una mujer tuvo que ser asistida

Incendio en Lugano: el fuego consumió una casa de chapa y madera y una mujer tuvo que ser asistida

Un importante incendio se desató este miércoles en el barrio porteño de Villa Lugano y generó un amplio operativo de emergencia. El fuego afectó una casilla ubicada dentro de un terreno sobre la intersección de las avenidas Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre.

Leé también Apagón en CABA: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios
Apagón en Buenos Aires: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios. (Foto: NA)

Según las primeras informaciones, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para intentar controlar las llamas, mientras personal del SAME asistía a una mujer que debió recibir oxígeno como consecuencia del siniestro.

El siniestro movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad de las estaciones X y XI de Lugano y Albariño, que combatieron las llamas de más de 8 metros de altura. También asistieron al lugar integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y un equipo RIT, tres ambulancias del SAME, y personal de Emergencias y de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad.

Embed

Las imágenes mostraron una intensa columna de humo y un importante despliegue de vehículos de emergencia en la zona. Debido al operativo, estuvieron cortadas varias calles cercanas para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los vecinos.

De acuerdo a la información oficial, las llamas se originaron en una casa precaria de chapa y madera, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El terreno de al lado era un baldío y fue completamente tomado por el fuego.

Explosiones y derrumbes: las impactantes imágenes del incendio que consumió un depósito entero

Un impresionante incendio destruyó este martes gran parte del depósito de una sucursal de La Anónima en la ciudad rionegrina de Cipolletti y obligó a desplegar un enorme operativo de emergencia que movilizó a bomberos de varias localidades de Río Negro y Neuquén.

La magnitud del siniestro quedó reflejada en una gigantesca columna de humo negro visible desde distintos puntos de la región y en las explosiones que se registraron durante horas dentro del predio, donde se almacenaba mercadería y productos altamente inflamables.

Mientras se realizaban las tareas para extinguir completamente el fuego, los investigadores analizaban una hipótesis: el incendio podría haberse iniciado por una fogata utilizada por personas en situación de calle para calefaccionarse durante una jornada marcada por las bajas temperaturas y la lluvia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incendio Fuego Noticias A24
Notas relacionadas
Cuál es el electrodoméstico de la cocina que recomiendan desconectar para evitar un incendio
Explosiones y derrumbes: las impactantes imágenes del incendio que consumió un depósito entero
Suspenden las clases por 48 horas: todos los alumnos tendrán días libres

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar