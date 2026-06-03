Voraz incendio en Lugano: el fuego consumió una casa y una mujer tuvo que ser asistida

De acuerdo a la información oficial, las llamas se originaron en una casa precaria de chapa y madera, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El terreno de al lado era un baldío y fue completamente tomado por el fuego.

Explosiones y derrumbes: las impactantes imágenes del incendio que consumió un depósito entero

Un impresionante incendio destruyó este martes gran parte del depósito de una sucursal de La Anónima en la ciudad rionegrina de Cipolletti y obligó a desplegar un enorme operativo de emergencia que movilizó a bomberos de varias localidades de Río Negro y Neuquén.

La magnitud del siniestro quedó reflejada en una gigantesca columna de humo negro visible desde distintos puntos de la región y en las explosiones que se registraron durante horas dentro del predio, donde se almacenaba mercadería y productos altamente inflamables.

Mientras se realizaban las tareas para extinguir completamente el fuego, los investigadores analizaban una hipótesis: el incendio podría haberse iniciado por una fogata utilizada por personas en situación de calle para calefaccionarse durante una jornada marcada por las bajas temperaturas y la lluvia.