La Justicia de San Isidro recibió unas 600 denuncias por amenazas de masacres escolares en 48 horas

5Z4GQCRRTNFI7HCN2FEYNHKWCM La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nro 1 "Eduardo Ader", foco de una de las investigaciones.

La situación también se replicó en el conurbano bonaerense. En La Matanza, la DDI allanó a un ex alumno del colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi, acusado de enviar mensajes intimidantes en un grupo de WhatsApp. Según fuentes judiciales, el joven escribió que “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos” y acompañó la amenaza con imágenes de armas de fuego.

El plan, que generó pánico entre estudiantes y familias, no llegó a concretarse. Sin embargo, el caso activó un fuerte despliegue preventivo: patrullajes en la zona, intervención judicial y seguimiento del sospechoso, quien además se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

El antecedente que se repite

El fenómeno no es nuevo, pero sí más masivo. Hace una década, el entonces fiscal federal Federico Delgado ya había advertido sobre un patrón similar con las amenazas de bomba en escuelas, especialmente en épocas de exámenes.

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En aquel entonces, se trataba de maniobras para suspender clases. Hoy, el escenario es más grave: las amenazas de tiroteos configuran un delito de intimidación pública, que debe ser investigado por la Justicia federal y puede derivar en consecuencias penales incluso para menores.

Un fenómeno que preocupa y se expande

El caso de Santa Fe no solo dejó una víctima fatal, sino que activó un efecto contagio peligroso entre adolescentes, donde la viralización y la búsqueda de impacto amplifican el riesgo.

El sistema educativo enfrenta un desafío urgente: cómo frenar la circulación de amenazas que, aunque muchas veces no se concretan, generan pánico real en comunidades enteras.