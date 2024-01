El Gobierno no encuentra la salida para el laberinto político en que se metió con la ley ómnibus

Era una ley con más de 664 artículos que iba a refundar la Argentina, que tenía que votarse de manera exprés para respetar la voluntad popular, que no se iba a negociar una coma, que había sido redactada por un equipo de notables e inspirada en las fuerzas del cielo; era un paquete que Milei tenía desde agosto, preparado para ser presentado en el Congreso. No hacía falta debate, porque la voluntad de los "argentinos de bien" -encarnada en el presidente Milei- no requiere la menor discusión. Así se empezó a tratar la ley "bases" u "ómnibus" que -según el Presidente- en 45 años nos iba a poner en el nivel de desarrollo de Irlanda.