El Gobierno no logra desactivar el segundo paro general de la CGT: ¿Qué pasará con la reforma laboral?

El impulso para que sea optativo el aporte solidario de los trabajadores en relación de dependencia para financiar las obras sociales sindicales

El techo por inflación en las paritarias

y el cambio en el régimen de indemnizaciones por despido.

Por eso, la CGT se plantó, algo que el gobierno veía venir y no descartaba incluso poner sobre la mesa de las próximas negociaciones.

Tras más de tres horas de reunión, el Consejo Directivo de la CGT, con Héctor Daer y Pablo Moyano a la cabeza, desmintió su adhesión a la reforma laboral y ratificó un plan de acción para frenar los despidos en el Estado y la licuación de los salarios con paritarias libres, frente a la inflación.

En ese marco, Daer anunció este jueves una marcha el 1° de mayo al monumento al Trabajador y el segundo paro general por 24 horas para el 9 del mismo mes en contra de la política económica del Gobierno de Javier Milei. El primero había sido apenas a 40 días de asumir el gobierno libertario, el 24 de enero.

"La Confederación General del Trabajo reunida con todo su Consejo Directivo presente repudia la represión ocurrida ayer en las inmediaciones del Ministerio del Capital Humano y luego de un debate con todos sus miembros anunció el plan de lucha con la participación de la marcha universitaria el 23 de Abril , Movilización a Plaza de Mayo el 1 de mayo y Paro nacional el 9 de mayo", confirmó la central sindical en un comunicado.

El Gobierno relativizó el nuevo paro de la CGT e insiste con la reforma laboral

En el Gobierno el nuevo paro no significa una ruptura al diálogo que abrió la Casa Rosada el miércoles en la primera cumbre con la CGT. No hubo un pedido para que no hagan paro. "Una cosa no tiene que ver con la otra -insistieron en la Rosada- es lógico que los gremios defiendan a sus bases".

Paralelamente, el gremio de Camioneros renegociaba en la secretaría de Trabajo la homologación de las paritarias por inflación y la UTA negociaba recursos para levantar el paro de colectivos bajo la amenaza del Gobierno de sancionar a las empresas.

Por su parte, este jueves desde las 16,30 el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibió el texto del proyecto de reforma laboral radical, de la mano de los senadores, Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo De Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay.

También participaron el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Caccace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Gobierno vs. CGT

Pese al anuncio del Gobierno de entablar negociaciones técnicas con la CGT, el nivel de confrontación parece potenciarse con el nuevo paro y las declaraciones formuladas por los líderes sindicales tras la reunión del Consejo directivo este jueves, donde analizaron y rechazaron la propuesta el Gobierno.

El gobierno de Milei "no es antisindical Al contrario, el presidente dijo en varias entrevistas que considera a los gremios como un actor importante en el mercado, como las cámaras empresarias", remarcaron en la Casa Rosada. mien.tras desde la CGT cuestionaron el plan del Gobierno que dicen, "es el plan de ajuste impuesto por el FMI".

La propuesta del Gobierno a la CGT y los radicales, fue que con el texto en la mano, cada sector haga su aporte para seguir negociando en reuniones técnicas la semana que viene, antes de presentarlo con el mayor nivel de consenso posible para que sea debatido en comisiones de Diputados, en paralelo a la ley ómnibus. A más tardar en 10 días.

Los puntos centrales de la reforma laboral que propone la UCR

La Reforma Laboral acotada que le presentó la UCR al gobierno, la CGT y otros bloques aliados, como Hacemos Coalición Federal, incluye según pudo confirmar A24.cm los siguientes puntos:

A continuación, se resumen los puntos principales de la propuesta:

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.

Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos. 2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.

(llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical. 3. Educación como servicio estratégico esencial : Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.

: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho. 4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N°24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

incluyendo aspectos de la ley N°24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización. 5. Mecanismos sustitutivos de indemnización : establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. 6. Protección contra el despido por discriminación: Agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política

Agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política 7. Registro laboral y blanqueo: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.

Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites. 8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Estos puntos reflejan un enfoque en la modernización de la legislación laboral, buscando equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades de adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral, promoviendo la formalización del empleo y la simplificación de los procesos administrativos, señalaron los diputados de la UCR en declaraciones a periodistas en la Casa Rosada, tras la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.