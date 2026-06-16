El Gobierno oficializó los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema

Desde el Gobierno sostuvieron que el Senado ya cuenta con mecanismos de transparencia y participación ciudadana mediante las audiencias públicas y la recepción de impugnaciones, por lo que consideraron que mantener ambas instancias generaba una duplicación innecesaria que demoraba el proceso.

De esta manera, las observaciones y cuestionamientos a los candidatos seguirán existiendo, pero se realizarán directamente en la Cámara alta.

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Cambios en la publicación de antecedentes y declaraciones juradas

Otro de los cambios introducidos por el decreto es la sustitución de las publicaciones en diarios de circulación nacional por la difusión a través del Boletín Oficial y de la página web del Ministerio de Justicia.

Además, los postulantes dispondrán de un plazo de cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, que deberán incluir los bienes propios, los de su cónyuge o conviviente y los de sus hijos menores, conforme a lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

La difusión de los antecedentes también se concentrará en el sitio oficial del Ministerio de Justicia y se reducirá el tiempo previsto para completar el procedimiento.

Nuevos plazos para los informes de ARCA

La reforma también incorpora modificaciones respecto a la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Si bien se mantiene la obligación de verificar la situación impositiva y previsional de los candidatos, por primera vez se establece un plazo máximo de cinco días para la elaboración de esos informes, los cuales deberán respetar el secreto fiscal.

Hasta ahora, los decretos originales no contemplaban un límite temporal para ese trámite.

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Desaparece la referencia a la diversidad de género y representación regional

Uno de los puntos que dejó de figurar en la normativa es la recomendación que el decreto 222/2003 imponía al Presidente para contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de seleccionar a los candidatos. La nueva redacción ya no hace mención a esos lineamientos.

Qué aspectos permanecen sin cambios

La reforma no modifica el procedimiento previsto por la Constitución Nacional ni el funcionamiento interno del Senado. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los senadores presentes para aprobar los pliegos continuarán vigentes.

Tampoco se alteran las obligaciones de los postulantes de presentar declaraciones juradas y de someterse al control de ARCA para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales.

Desde el Gobierno aseguraron que "los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen", sino que se concentran en la etapa legislativa del proceso.