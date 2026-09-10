El Gobierno creará un Sistema de Articulación de Política Exterior para reforzar el reclamo de soberanía en Malvinas

El comunicado oficial señaló que el sistema permitirá garantizar que toda actividad vinculada a las relaciones internacionales del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos fijados por el Estado argentino respecto de Malvinas.

El argumento del Gobierno

En el texto difundido este jueves, la administración de Javier Milei sostuvo que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” requiere una estrategia sostenida y coordinada entre diferentes áreas del Estado.

Además, consideró que ese trabajo conjunto resulta fundamental para “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y para “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.

La Casa Rosada también afirmó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales” y ratificó lo que definió como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.

El comunicado concluyó con una definición sobre la política oficial en torno a la cuestión Malvinas. “El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, expresó.

Las medidas adoptadas en las últimas semanas

La creación del nuevo sistema se incorpora a la reasignación del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa. Los recursos estarán destinados principalmente al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

El Gobierno también dispuso que los organismos públicos informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos legales vinculados a actividades en la región para que puedan evaluarse sanciones.

Otra de las medidas anunciadas fue la incorporación de declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir beneficios a compañías que desarrollen actividades en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.

Las actuaciones también alcanzan a unas 60 personas físicas y jurídicas vinculadas a esas actividades.

El Ejecutivo avanzó con denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. (Foto: archivo)

El proyecto que llegará al Congreso

La agenda oficial incluye además el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en las islas sin autorización argentina y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a actuar frente a amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.