El Gobierno avanzará con nuevas denuncias penales por actividades petroleras en las islas Malvinas

Más de medio centenar de investigados

De acuerdo con datos difundidos previamente por el Gobierno, actualmente existen 60 personas humanas y jurídicas alcanzadas por procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

La normativa, vigente desde 2011, prohíbe el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización de la autoridad argentina competente. Además, establece sanciones que incluyen inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan sus disposiciones.

En esa misma línea, el Poder Ejecutivo publicó el 4 de septiembre el Decreto 868/2026, que busca agilizar los procedimientos administrativos relacionados con este tipo de infracciones.

El lunes, el Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. (Foto: archivo)

Otras medidas impulsadas por el Ejecutivo

Las nuevas denuncias fueron anunciadas mientras el Gobierno también avanza con otras iniciativas vinculadas a la cuestión de la soberanía.

Entre ellas figura la instrucción presidencial para otorgar prioridad al desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.

A diferencia de la presentación realizada días atrás por el proyecto Sea Lion, el comunicado difundido este miércoles no identificó a las empresas que podrían quedar alcanzadas por las nuevas acciones judiciales.