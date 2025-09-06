En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Pasaporte
Gobierno Nacional
Gobierno

El Gobierno pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: a quiénes afecta y cómo hacer el trámite

La medida fue tomada luego de que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectara irregularidades en la tinta de seguridad.

El Gobierno pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: a quiénes afecta y cómo hacer el trámite. 

El Gobierno pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: a quiénes afecta y cómo hacer el trámite. 

El Gobierno nacional lanzó una advertencia urgente para los ciudadanos argentinos, dentro y fuera del país, sobre pasaportes que podrían tener defectos de seguridad. La medida fue tomada luego de que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectara irregularidades en la tinta utilizada en determinadas series de documentos.

Leé también Cuenta DNI: qué descuentos podés aprovechar en las vacaciones de invierno
Durante las vacaciones de invierno, Cuenta DNI ofrece descuentos del 25% en gastronomía y más beneficios en toda la provincia.

En caso de que el pasaporte esté correcto, el Registro los devolverá, y si fueron impresos con fallas, el RENAPER se comprometió a imprimirlos nuevamente y remitir la nueva versión a los ciudadanos afectados.

Se trata de una falla invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios. Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. La situación se encuentra resuelta y la producción continúa “con normalidad”, según informaron a la prensa desde el organismo.

el-gobierno-pide-devolver-miles-de-pasaportes-argentinos-por-fallas-en-su-fabricacion-foto-argentinagobar-QBVM3X6ILBDVXOGYALUHWVBF64
El Gobierno pide devolver miles de pasaportes argentinos por fallas en su fabricaci&oacute;n. (Foto: Argentina.gob.ar)

El Gobierno pide devolver miles de pasaportes argentinos por fallas en su fabricación. (Foto: Argentina.gob.ar)

Qué pasaportes tienen fallas

La advertencia incluye pasaportes de la serie AAL, en los siguientes rangos numéricos:

  • AAL314778 – AAL346228
  • AAL400000 – AAL607599
  • AAL616000 – AAL620088

En un primer momento, se estimó que el problema afectaba entre 5.000 y 6.000 pasaportes, pero un correo del Consulado argentino en San Pablo, enviado a fines de agosto, amplió la revisión a más de 200.000 libretas.

ZWVKKA7GURD5DEAIPOQ4QOKB5U
Desde el Gobierno explicaron que los &ldquo;menos de 6.000&Prime; pasaportes est&aacute;n en todo el mundo, y no hay una zona determinada donde haya m&aacute;s afectados (T&eacute;lam)

Desde el Gobierno explicaron que los “menos de 6.000″ pasaportes están en todo el mundo, y no hay una zona determinada donde haya más afectados (Télam)

De dónde provino la falla

La situación se originó en una tinta negra de seguridad defectuosa que fue provista por un fabricante alemán que abastece a la Argentina desde hace 12 años. La irregularidad no puede detectarse a simple vista, solo con los equipos de lectura en los puestos migratorios. Una vez identificada, las partidas defectuosas fueron retiradas y se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Qué hacer si tenés un pasaporte afectado

El RENAPER aclaró que no todos los documentos dentro de las series mencionadas están comprometidos, pero que no existe certeza de cuáles presentan el defecto.

Por eso, en caso de detectarse un pasaporte con fallas en el exterior, será igualmente reconocido como válido para permitir el tránsito del ciudadano. Al mismo tiempo, se iniciará la emisión gratuita de una nueva libreta.

El trabajo se realiza de manera coordinada entre RENAPER, Migraciones y Cancillería, con protocolos especiales para los casos detectados en el extranjero.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pasaporte Gobierno Nacional
Notas relacionadas
Más de $50.000 de ahorro en agosto con Cuenta DNI: cómo aprovecharlo, paso a paso
Calendario ANSES agosto 2025 con NOVEDADES: las fechas de cobro por terminación de DNI
Elecciones en Buenos Aires: Milei se juega su poder y futuro político en el distrito más hostil

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar