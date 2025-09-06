El Gobierno pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: a quiénes afecta y cómo hacer el trámite. 

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

En un primer momento, se estimó que el problema afectaba entre 5.000 y 6.000 pasaportes, pero un correo del Consulado argentino en San Pablo, enviado a fines de agosto, amplió la revisión a más de 200.000 libretas.

ZWVKKA7GURD5DEAIPOQ4QOKB5U Desde el Gobierno explicaron que los “menos de 6.000″ pasaportes están en todo el mundo, y no hay una zona determinada donde haya más afectados (Télam)

De dónde provino la falla

La situación se originó en una tinta negra de seguridad defectuosa que fue provista por un fabricante alemán que abastece a la Argentina desde hace 12 años. La irregularidad no puede detectarse a simple vista, solo con los equipos de lectura en los puestos migratorios. Una vez identificada, las partidas defectuosas fueron retiradas y se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Qué hacer si tenés un pasaporte afectado

El RENAPER aclaró que no todos los documentos dentro de las series mencionadas están comprometidos, pero que no existe certeza de cuáles presentan el defecto.

Por eso, en caso de detectarse un pasaporte con fallas en el exterior, será igualmente reconocido como válido para permitir el tránsito del ciudadano. Al mismo tiempo, se iniciará la emisión gratuita de una nueva libreta.

El trabajo se realiza de manera coordinada entre RENAPER, Migraciones y Cancillería, con protocolos especiales para los casos detectados en el extranjero.