El Gobierno porteño alertó sobre el avión venezolano: "Ingresan porque se sienten que están en un país amigo"

"En la politización extrema de los temas se terminan banalizando cuestiones muy complejas como es esta. Es verdad cuando se dice que no tenían ninguna alerta roja ni pedido de captura. No sabemos por ahora si cometieron algún delito", destacó D’Alessandro.

Alberto Fernández atacó a la oposición sobre el avión retenido en Ezeiza

alberto fernandez.jpg "La verdad es que quisieron mostrar algo que no es", dijo Alberto Fernández sobre el avión retenido en Ezeiza.

Alberto Fernández afirmó que "no hubo ninguna irregularidad" con la aeronave ni con la tripulación. "La verdad es que quisieron mostrar algo que no es. Alguna cosa oscura, algún movimiento oscuro del Gobierno, que actuó rápidamente y lo han dicho absolutamente todos. No hace falta quien más lo diga. Pero bueno, como es la oposición trató de aprovecharlo", señaló el presidente.

Sin embargo, D’Alessandro lo atacó después de conocer las declaraciones del presidente: "Estamos hablando de un tema de seguridad en el cual los argentinos tenemos la obligación y el derecho de saber qué es lo que estaba haciendo este avión acá. No cierra en la ecuación económica que un avión de carga tenga esa tripulación".

Y agregó: "El tema tiene la importancia necesaria como para no banalizarlo y me parece que acá es donde el Gobierno nacional se equivoca, quiere quedar bien con sus socios políticos".

Las criticas del la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno nacional

D’Alessandro dio su visión: "Si es un avión que todo el mundo sabe que tiene sanciones internacionales, tanto Venezuela como Irán, que le prohíben cargar combustible. Ingresan al país porque se sienten que están ingresando a un país amigo".

Dalessandro horiz El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro opinó sobre el avión retenido en Ezeiza y atacó contra el Gobierno.

"Tenemos una alerta temprana del Gobierno de Paraguay donde nos dicen hace unos días hubo un avión con una tripulación iraní y alertan a todas las agencias de inteligencia de la región. Como si esto fuera poco, Uruguay les cierra el espacio aéreo y no les permite aterrizar", relató D’Alessandro al describir que la aeronave aterrizó finalmente en territorio argentino.

Por último, D’Alessandro consideró que lo más grave "es que el avión entró un lunes y hasta el miércoles nadie supo que estaba en la Argentina".

"El miércoles le permiten irse a Uruguay que les cierra el espacio aéreo y cuando vuelven, el miércoles, ahí toma estado público, les sacan los pasaportes y comienza esta noticia. Me parece que en el afán de querer quedar bien con socios políticos se banalizan temas que son muy serios", concluyó D’Alessandro.