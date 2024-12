El Gobierno porteño le pidió a funcionarios con cargo político un aporte del 2% de su sueldo para el PRO

"El que suscribe, quien ejerzo mi cargo como Planta de Gabinete AUTORIZO que se me descuente en mi recibo de haberes el 2% (dos por ciento) mientras esté en ejercicio del cargo, en concepto de aporte voluntario mensual, para el partido PRO - PROPUESTA REPUBLICANA, distrito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del mes en curso", dice el texto que se envió a los que entran dentro de las categorías de mayor rango en la estructura porteña: ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales.

Sin embargo, la repercusión no fue la esperada, ya que muchos empleados de la Ciudad de Buenos Aires no son miembros oficiales del partido PRO y han estado trabajando desde gobiernos anteriores, sin afiliación política o pertenencia a partidos que hayan sido aliados del partido que gobierna la Ciudad desde 2007.

jorge macri educación.jpg Autoridades porteñas durante el ciclo lectivo. (Foto: archivo)

Con la cifra solicitada, en un salario de $4 millones, el aporte sería de $80.000 al mes y si los 600 involucrados pagaran su cuota, el PRO porteño recaudaría $48 millones mensuales.

Según el Gobierno de la Ciudad, se emitió el comunicado, pero dijeron que no tuvo mucho impacto ya que fue dirigido a funcionarios importantes con sueldos altos, en contraste con la mayoría de los empleados de la administración de la ciudad.

Destacaron, en ese sentido, la condición de "voluntario" que tuvo el texto en cuestión y de que sólo aplica a "cargos políticos".

"Es voluntario, no es obligatorio, llevamos 16 años en el gobierno y es un mecanismo que se usó siempre. Todos los partidos lo hacen, tenemos funcionarios de otros partidos y también lo hacen. Pueden no aportar y está todo bien. Este es un mecanismo habitual en el mundo, es transparente y voluntario. Es solo con cargos políticos. Con el que no aporta no pasa nada. De hecho nunca han aportado todos, lo hace el que tiene ganas y se siente comprometido. Quizás trasciende esto ahora porque no hablamos más de que la Ciudad tenga piquetes. Sube la vara", aseguró el Jefe de Gobierno porteño.