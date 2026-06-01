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CASO AGOSTINA VEGA

Cambio clave: agravaron la imputación contra Claudio Barrelier y ahora lo investigan por femicidio

El fiscal Raúl Garzón modificó la acusación contra el único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años. La querella pidió sumar nuevos agravantes y los abuelos de la víctima fueron incorporados a la causa como querellantes particulares.

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Barrelier estaba imputado por privación ilegítima de la libertad. (Foto: archivo)

Barrelier estaba imputado por privación ilegítima de la libertad. (Foto: archivo)

El fiscal Raúl Garzón agravó la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por el crimen de Agostina Vega, y modificó la imputación para investigarlo por femicidio. La decisión representa un cambio clave en la causa que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años hallada muerta en un descampado de Córdoba.

Leé también Femicidio Agostina Vega: el audio que Claudio Barrelier le mandó al padre de la víctima cuando ya la había matado
Barrelier permanece detenido e internado en el hospital del complejo penitenciario de Bouwer. (Foto: archivo)

La novedad fue confirmada por Carlos Nayi, abogado de la familia de la víctima, quien explicó que hasta ahora Barrelier estaba imputado por privación ilegítima de la libertad.

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La querella también solicitó que se incorporen nuevas agravantes a la acusación, como la figura de homicidio transversal, además de alevosía y ensañamiento. (Foto: archivo)

La querella también solicitó que se incorporen nuevas agravantes a la acusación, como la figura de homicidio transversal, además de alevosía y ensañamiento. (Foto: archivo)

Qué dice la imputación contra Claudio Barrelier

“Hasta ahora estaba bajo la carátula ‘privación ilegítima de la libertad’. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua”, señaló el letrado.

La querella también solicitó que se incorporen nuevas agravantes a la acusación. Según detalló Nayi, el planteo incluye la figura de homicidio transversal, además de alevosía y ensañamiento.

“Esta querella pidió que se modifique no solo a femicidio, sino a 'homicidio transversal’, que es matar a alguien para hacer sufrir a una víctima, en este caso, la madre que está padeciendo momentos terribles. También pedí que contemple la alevosía y el ensañamiento, porque el imputado disfrutó con la muerte", sostuvo.

En ese contexto, el abogado argumentó que Barrelier habría mantenido el cuerpo de la adolescente durante varias horas antes de abandonarlo en el lugar donde finalmente fue encontrado.

Agostina Vega cámara de seguridad 2
Barrelier habría mantenido el cuerpo de la adolescente durante varias horas antes de abandonarlo en el lugar donde finalmente fue encontrado. (Foto: archivo)

Barrelier habría mantenido el cuerpo de la adolescente durante varias horas antes de abandonarlo en el lugar donde finalmente fue encontrado. (Foto: archivo)

“Barrelier habría tenido el cuerpo de Agostina hasta el lunes. El 25 de mayo al mediodía salió de su casa a alta velocidad a bordo del Ford Ka negro, se deshizo del cuerpo en un lugar inhóspito, de difícil acceso, un ambiente hostil, que él conocía perfectamente. Ese es el lugar que eligió para culminar con este hecho monstruoso”, afirmó.

Nayi también informó que la Justicia aceptó la participación de los abuelos de Agostina Vega como querellantes particulares dentro del expediente, lo que les permitirá intervenir activamente en el proceso judicial.

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

Mientras avanza la investigación, en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la adolescente.

Los estudios forenses determinaron que la muerte se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, una conclusión que coincide con la principal hipótesis temporal que manejaban los investigadores.

Además, los peritos detectaron graves lesiones en los órganos internos, compatibles con un ataque de extrema violencia. Los informes preliminares también establecieron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento.

Los especialistas advirtieron que el estado de los restos dificulta la reconstrucción completa de la mecánica del crimen. Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios para determinar con mayor precisión cómo ocurrió el asesinato y cuál fue la causa exacta de la muerte.

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