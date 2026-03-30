El Gobierno tiene decidido apelar el fallo que suspendió la reforma laboral

En la reunión que fue convocada en la oficina del jefe de Gbinete, Manuel Adorni, participaban la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de senadores La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

"Se está discutiendo la competencua del fuero laboral federal por la Cámara de Apelaciones Federal en lo Contencioso Administrativo", dijo una fuente consultada sobre los próximos pasos que analiza el área legal del Gobierno.

En la Casa Rosada ya sabían de ante mano que una vez promulgada y luegod e que entre en vigencia, la ley de Modernización Laboral, como la denominan en el Gobierno, "se sabía que s eiba a judicializar" desde la oposición y la central de trabajadores, ya que lo habían adelantado con protesstas frente al Congreso el día que se debatió la ley.

Pero en el entorno del Presidente sostuvieron en esa oportunidad que justamente la idea de Gobierno será defenderla como una decisión del Congreso que la votó en plenas funciones. "Por eso justamente eliminamos el fuero laboral en la ley", señalaron en la Casa Rosada al explicar la estrategia del Gobierno para defender la aplicación de ley que es cuestionada por la CGT por considerar que viola derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Nacional.

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei, promulgada mediante el Decreto 137/2026, impulsa la disolución progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo mediante el traspaso del fuero a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y el establecimiento de sanciones a jueces que se aparten de los precedentes de la Corte Suprema.

Sin embargo, la justicia frenó este traspaso tras cautelares presentadas por la CGT.

De esta manera, el Gobierno espera dirigir su estrategia de defensa de la Reforma Laboral a un eventual conflicto entre los 3 poderes del Estado: el legislativo, el Ejecutivo y el judicial.

La medida cautelar solicitada por la CGT y la cuestión de fondo

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El juez Jorge Ojefa, del fuero laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la vigencia de distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.

El fallo señala que la CGT como entidad colectiva en representación de todos los trabajadores, cuestiona numerosos artículos de la reforma por entender que introducen cambios que afectarían derechos laborales y sindicales, además de modificar distintos aspectos del régimen vigente y que vulneran principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.

El planteo sindical sostiene que la ley implica cambios que reducen niveles de protección en distintos institutos del derecho laboral y alteran reglas que regulan las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

En la resolución el juzgado Laboral remarca que el dictado de la cautelar busca evitar efectos que podrían resultar difíciles de revertir si la ley comenzara a aplicarse plenamente antes de que exista un fallo definitivo.

El juez ojeda sostuvo que la suspensión provisoria puede prevenir daños jurídicos o materiales de difícil reparación para los trabajadores, mientras continúa el proceso.

Los argumentos de la apelación del Ministerio de Capital Humano

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En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Capital Humano "reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores".

Según señala el gobierno en el mismo comunicado desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, de la cual depende la Secretaría de Trabajo, "se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

Y agrega que "rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".