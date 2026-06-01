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Gran Hermano: el polémico gesto de Manu con Juanicar que le valió duras críticas

Una dinámica entre los jugadores en el jardín dejó en evidencia una actitud de Manuel Ibero que no pasó desapercibida y generó un debate entre los fans de Gran Hermano.

1 jun 2026, 18:15
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Gran Hermano: el polémico gesto de Manu con Juanicar que le valió duras críticas.

En el jardín de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, los participantes se sumaron a una dinámica que consistía en pasarse un cubito de hielo de boca en boca. Una de esas rondas dejó una escena que rápidamente se viralizó y encendió las redes: cuando le tocó el turno a Juanicar de pasarle el hielo a Manuel Ibero, él se negó y no aceptó recibirlo de su compañero. El rechazo fue notorio y no tardó en levantar polvo entre quienes siguen de cerca el programa.

Lo que convirtió el gesto de Manuel en blanco de críticas fue la contradicción que quedó expuesta segundos después: sin ningún problema, el jugador sí aceptó participar de la dinámica cuando fueron Matías Hanssen y Nigro quienes le pasaron el hielo. La diferencia de trato hacia Juanicar fue evidente para todos los que estaban presentes en el jardín y, sobre todo, para los televidentes que siguieron la escena a través de las cámaras del reality.

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Las reacciones en redes no tardaron en explotar. Usuarios y fans del programa apuntaron directamente contra Manuel y cuestionaron con dureza su actitud, calificándola de discriminatoria hacia Juanicar. "Zoe tenía razón cuando decía que era homofóbio", "Esa heterosexualidad frágil se puede ver", "No hay mucho que entender, su accionar cae de maduro", "Está claro, es homofobia", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X. La polémica instaló un debate que va mucho más allá del juego y que pone a Manuel Ibero en una posición incómoda de cara al voto del público.

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A poco de su regreso, en el jardín de la casa de Gran Hermano, Sol Abraham no tardó en orientar a Cinzia para ir contra Emanuel: "No puede ser que desde que entramos su juego sea fantasma. Hay que llevarlo a placa", disparó.

Y cuando Cinzia reconoció que había notado intentos de manipulación de su parte, Sol la terminó de convencer: "Tenemos que conocer a los nuevos, ahí está la clave. Ema se hace la planta pero es el peor de todos. Tiene que caer en placa y nosotras tenemos que juntar fichas para ponerlo porque solas no vamos a poder".

Los seguidores del reality tomaron esos comentarios como un claro tráfico de información del exterior y las reacciones en X explotaron: "Acomodo", "A Lola la echaron por mucho menos", "Expulsión" y "No la van a expulsar, ya se vio el acomodo de la producción", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la red. La gran pregunta que se hacen los fans es si la producción intervendrá o dejará pasar la jugada.

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