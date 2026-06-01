Gran Hermano: el polémico gesto de Manu con Juanicar que le valió duras críticas.

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¿Sol Abraham podría recibir una sanción por hablar más de la cuenta en Gran Hermano?

A poco de su regreso, en el jardín de la casa de Gran Hermano, Sol Abraham no tardó en orientar a Cinzia para ir contra Emanuel: "No puede ser que desde que entramos su juego sea fantasma. Hay que llevarlo a placa", disparó.

Y cuando Cinzia reconoció que había notado intentos de manipulación de su parte, Sol la terminó de convencer: "Tenemos que conocer a los nuevos, ahí está la clave. Ema se hace la planta pero es el peor de todos. Tiene que caer en placa y nosotras tenemos que juntar fichas para ponerlo porque solas no vamos a poder".

Los seguidores del reality tomaron esos comentarios como un claro tráfico de información del exterior y las reacciones en X explotaron: "Acomodo", "A Lola la echaron por mucho menos", "Expulsión" y "No la van a expulsar, ya se vio el acomodo de la producción", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la red. La gran pregunta que se hacen los fans es si la producción intervendrá o dejará pasar la jugada.